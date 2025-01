Škriniar možno do Neapola, PSG ho zahrnulo do ponuky za Kvaraccheliju

Neapol 9. januára (TASR) - Slovenský futbalista Milian Škriniar by sa mohol stať klubovým spoluhráčom Stanislava Lobotku v SSC Neapol. Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana ho chce Paríž St. Germain zahrnúť do dohody o kúpe krídelníka talianskeho tímu Chviču Kvaraccheliju.



Škriniar v Paríži pod vedením trénera Luisa Enriqueho nehráva a počas januárového prestupového obdobia sa očakáva jeho odchod z Parku princov. Podľa medializovaných informácií sa o 29-ročného stopéra zaujímajú Galatasaray Istanbul, Tottenham Hotspur, Aston Villa a v neposlednom rade Neapol. PSG sa snaží získať Kvaraccheliju od letného odchodu Kyliana Mbappeho a podľa Romana ho chce priviesť už v zime. Za Gruzínca ponúkol okrem financií aj Škriniara, no prekážkou na strane účastníka Serie A môže byť vysoký plat kapitán slovenskej reprezentácie.