Škriniar prvýkrát s PSG, nastúpil v prípravnom dueli proti Le Havre

Paríž 21. júla (TASR) - Slovenský futbalista Milan Škriniar si odbil premiéru vo francúzskom Paríži St. Germain. V piatok odohral druhý polčas v prípravnom zápase proti Le Havre, ktorý úradujúci francúzski majstri vyhrali 2:0. Ich súper postúpil do Ligue 1 po štrnástich rokoch.



Škriniar prestúpil do PSG toto leto z Interu Miláno, do piatkového zápasu nastúpil v polčase namiesto Lucasa Hernandeza. Ten prišiel z Bayernu Mníchov taktiež toto leto. Parížanov čaká ďalší prípravný duel v utorok proti saudskoarabskému Al-Nassr s hviezdnym Cristianom Ronaldom. Okrem neho v tíme pôsobia aj chorvátsky stredopoliar Marcelo Brozovič a Seko Fofana z Pobrežia Slonoviny.