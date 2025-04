Škriniar s druhým gólom za Fenerbahce: Bolo dôležité zareagovať

Istanbul 7. apríla (TASR) - Vo svojom 15. vystúpení za Fenerbahce Istanbul zaznamenal slovenský futbalista Milan Škriniar druhý presný zásah. Tridsaťročný obranca prispel gólom k výhre 4:1 nad Trabzonsporom a jeho tím zostáva naďalej v hre o majstrovský titul. Po triumfe naznačil, že by chcel s vedením klubu rokovať o predĺžení pôsobenia v istanbulskom tíme.



Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie bol pri víťaznom obrate Fenerbahce, v priebehu 13 minút otočil tím pred domácim publikom z 0:1 na 3:1. Škriniar sa postaral o druhý gól, keď sa pri skrumáži v pokutovom území dostala k nemu lopta a na tento moment pohotovo zareagoval. „Myslím si, že sme odohrali výborný zápas. V prvom polčase sme tiež hrali dobre, ale na jeho konci sme inkasovali. Bolo dôležité zareagovať po prvom polčase a tiež našom predchádzajúcom zápase. Samozrejme, fanúšikovia nám pomohli a z tohto zápasu mohol byť len pre nás jeden výsledok - naše víťazstvo. Sme z toho šťastní a pokračujme v tom,“ povedal Škriniar v rozhovore pre oficiálnu klubovú televíziu.



Pre Fenerbahce to bolo tretie víťazstvo z uplynulých štyroch ligových duelov a sú na najlepšej ceste, aby si v nasledujúcom súťažnom ročníku zahrali minimálne kvalifikáciu o Ligu majstrov. Po 30. kole strácajú na vedúci Galatasaray tri body. V hre okrem boja o majstrovský titul je aj zotrvanie Škriniara. „Od prvého dňa sa cítim veľmi dobre vo Fenerbahce. Cítim lásku od fanúšikov a podporu od klubu. To je pre mňa skutočne dôležité. Myslím si a verím tomu, že keď príde správna chvíľa, tak budem hovoriť s riaditeľom a prezidentom, aby sme sa pokúsili nájsť riešenie,“ uviedol 30-ročný obranca.



Škriniar je na hosťovaní vo Fenerbahce do konca aktuálnej sezóny, s francúzskym Paríž Saint-Germain má platný kontrakt do júna 2028. V tomto ročníku však za francúzskeho majstra odohral len päť duelov, neskôr už často nefiguroval ani na zápasovej súpiske. V jeho doterajšej kariére je to štvrté zahraničné angažmán, v minulosti pôsobil ešte v talianskej Sampdorii a Intere Miláno.