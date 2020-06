Škriniara za červenú kartu so Sassuolom potrestá aj klub

Miláno 26. júna (TASR) - Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar bude musieť zniesť finančný trest za červenú kartu z ligového súboja so Sassuolom (3:3) aj od svojho zamestnávateľa Interu Miláno. Ako informovali talianske médiá, na základe interných pravidiel slovenskému reprezentantovi udelí vysokú pokutu aj klub.



Škriniar videl v nadstavenom čase stredajšieho stretnutia druhú žltú a následne červenú kartu. Za vylúčenie ho čakala automatická stopka na jeden zápas, ďalšie dva si vyslúžil za vulgárny výstup na adresu rozhodcu. Navyše zaplatí pokutu desaťtisíc eur. Inter sa bez neho musí zaobísť v Parme a doma proti Brescii a Bologni. "Nerazzurri" ani nevyužili šancu sa proti trestu odvolať.



"Škriniar dostane vysokú pokutu aj od klubu po uplatnení vnútroklubových pravidiel. Od disciplinárnej komisie mohol hráč dokonca dostať až štvorzápasový dištanc, ak by rozhodca uplatnil prísnejšiu sankciu za urážku. Futbalista takéhoto kalibru by mal podobným veciam venovať väčšiu pozornosť," napísal web fcinternews.it.