Šláger v Ríme zatienilo zranenie Zaniolu, Dybala sa hneval na Sarriho

Rím 13. januára (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín majú po 19. kole talianskej Serie A v tabuľke dvojbodový náskok pred druhým Interom Miláno. V nedeľňajšom dueli zvíťazili v šlágri na Stadio Olimpico pred 60.513 divákmi nad AS Rím 2:1. Domácich okrem prehry škrelo zranenie Nicolu Zaniola, ktorý bude chýbať Rimanom niekoľko mesiacov.



"Bianconeri" rozhodli o svojom triumfe už v úvode. V tretej minúte strelil vedúci gól Merih Demiral, o sedem minút neskôr premenil pokutový kop Cristiano Ronaldo. Penaltu kopali v 68. minúte aj domáci, Diego Perotti z nej uzavrel skóre zápasu. Práve strelec prvého gólu však musel pre zranenie opustiť ihrisko už v 19. minúte, potom prišla nešťastná chvíľa pre Zaniola. Dvadsaťročný stredopoliar si poškodil meniskus i predný skrížený väz v pravom kolene. Pri odchode z ihriska mal slzy v očiach a utešoval ho aj Ronaldo. "Vrátim sa ešte silnejší," napísal Zaniolo na Instagrame. Na jeho zranenie zreagoval aj brankár Gianluigi Buffon, poslal mu odkaz: "Taliansko ťa potrebuje."



Po góle Perottiho sa tréner hostí Maurizio Sarri rozhodol zmeniť rozostavenie, z hry stiahol Paula Dybalu a na trávnik poslal Gonzala Higuaina. Dybala striedanie niesol ťažko. "Je dobré, že sa hneval, pretože hral dobre a ak bude takto hrať stále, nevadí mi to. Ale my sme potrebovali zmeniť rozostavenie, toto sú normálne veci," citoval Sarriho portál tuttosport.com.



Sarri urobil zmeny aj preto, že jeho hráči začali príliš skoro brániť dvojgólový náskok. "Hrali sme dobre 60 minút, potom sa mi nepáčilo, ako sme bránili výsledok. Musíme sa zlepšiť v organizácii hry." Tréner hostí spolu s Dybalom stiahol z hry aj Aarona Ramseyho, jeho výkon však spoločne s výkonom ďalšieho stredopoliara Adriena Rabiota vyzdvihol: "Rastú každým zápasom, bol som s nimi spokojný. Ale stále majú priestor na zlepšenie. Aaron musí do svojej hry vložiť svoju DNA, hrať v Taliansku pre neho nie je ľahké a mal aj fyzické problémy. Je to však chlapec, ktorý na sebe pracuje, a som presvedčený, že spolu s Rabiotom budú mať skvelú druhú časť sezóny."



Rimania klesli po prehre na piate mieste tabuľky, športový riaditeľ klubu Gianluca Petrachi by v tíme privítal novú posilu. "Sledujeme trh, máme o jedného stredopoliara menej. Mám nejaký plán, ale náš adept hráva vo svojom tíme a priviesť ho v januári nebude ľahké, ale myslíme si, že sa môže stať stredopoliarom budúcnosti. Už nejaký čas ho sledujeme. Nepoviem vám meno, pretože potom jeho cena stúpne," informoval tuttosport.com.