Slavia chce mať na štadióne už na najbližšom zápase 3000 divákov

Praha 23. februára (TASR) - Český futbalový klub Slavia Praha by už na najbližšom ligovom zápase chcel mať v hľadisku 3000 divákov. Vyhlásil to predseda predstavenstva klubu Jaroslav Tvrdík napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v krajine.



Štadión Slavie v Edene má kapacitu 19.370 divákov, zaplniť by sa tak mohol na 15 percent. "Minister zdravotníctva podporil pokračovanie druhej etapy projektu Cesta z tmy. Je tu nádej, že na najbližších zápasoch by mohlo byť 2000 permanentkárov a bezplatne 1000 zdravotníkov. Všetci absolvujú PCR test v rámci zápasu," uviedol Tvrdík na sociálnej sieti.



Slavia sa stala terčom kritiky, keď jej zápas v rámci 1. kola vyraďovacej časti Európskej ligy proti Leicestru sledovalo priamo na štadióne viacero hostí. Jedným z nich bol aj poradca premiéra Andreja Babiša Roman Prymula, ktorý následne skončil vo svojej funkcii. "Je nám veľmi ľúto, že sme eticky nevhodným pozvaním niekoľkých hostí mohli poškodiť doterajšie úspešné výsledky prvej etapy projektu. Obzvlášť preto, že Slaviu oslovili pre pilotný projekt v situácii, keď to viacero organizátorov odmietlo pre finančnú náročnosť," citoval Tvrdíka server sport.cz.