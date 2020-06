Slavia Praha dovolila Součekovi dohrať sezónu vo West Ham United

Londýn 8. júna (TASR) – Český futbalový reprezentant Tomáš Souček dohrá sezónu v anglickej Premier League v drese West Hamu United. Za normálnych okolností by sa jeho hosťovanie zo Slavie Praha skončilo 30. júna, pre pandémiu koronavírusu sa však reštartovaný ročník bude hrať aj po tomto termíne a londýnsky tím môže počítať s jeho službami.



"Kluby sa logicky dohodli, že hosťovanie Tomáša sa predĺži až do dátumu, keď sa dohrá Premier League. Ostatné podmienky hosťovania vrátane opcie na prestup sa nemenia a zostávajú v pôvodnom znení," citoval portál idnes.cz slová tlačového hovorcu pražskej Slavie Michala Býčeka.



Pokiaľ sa West Ham udrží v Premier League, mal by 25-ročný stredopoliar posilniť "kladivárov" po zaplatení odstupného 16,2 milióna eur. Český futbalista roka 2019 odohral zatiaľ za West Ham štyri zápasy, nastúpil proti Brightonu, Manchestru City, Liverpoolu a Arsenalu Londýn. West Ham sa nachádza na 16. mieste tabuľky, v prvom kole po reštarte PL sa v sobotu 20. júna predstaví na svojom štadióne proti Wolverhamptonu Wanderers.