Plzeň zdolala Spartu a priblížila sa k nej na dva body, vedie Slavia

7. kolo:



MFK Karviná - Bohemians 1905 Praha 2:1 (1:0)



Góly: 8. Bartošák, 72. Qose (z 11 m) - 59. Hůlka

/Ch. Herc hral do 90.+2 min, R. Mikuš (obaja Karviná) hral do 63. min - P. Le Giang (Bohemians) odchytal celé stretnutie/





FK Teplice - Slovan Liberec 1:2 (1:2)



Góly: 16. Trubač - 14. Kačaraba, 24. Pešek. ČK: 90.+2 Vondrášek - 70. Pešek po 2. ŽK

/J. Hromada (Liberec) odohral celé stretnutie a dostal ŽK/





Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)



Gól: 7. Olayinka

/R. Mazáň (Mladá Boleslav) odohral celé stretnutie/





Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:1 (3:0)



Góly: 7. Bucha, 34. Ondrášek, 45.+1 Hejda - 90.+3 Ladislav Krejčí



/M. Káčer (Plzeň) hral od 90. min - D. Hancko hral do 63. min, D. Holec a L. Štetina nefigurovali v zápise o stretnutí/

Praha 8. novembra (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň pod trénerským vedením Slováka Adriana Guľu triumfovali v nedeľňajšom domácom šlágri 7. kola najvyššej českej súťaže nad Spartou Praha 3:1. Sú na tretej pozícii o dva body práve za svojím súperom, ktorému uštedrili prvú prehru v tejto sezóne. Tabuľku vedie s jednobodovým náskokom pred Spartou majstrovská Slavia Praha, ktorá zdolala doma Mladú Boleslav 1:0 vďaka gólu Petra Olayinku v 7. minúte.