Slavia Praha zvíťazila v Ostrave 3:2, Rigo strelil druhý gól Baníka

česká liga - 19. kolo:



FC Baník Ostrava - SK Slavia Praha 2:3 (2:2)



Góly: 27. Buchta, 29. RIGO - 26. Jurečka, 45.+1 van Buren, 59. Bořil, ČK: 67. Tanko (Ostrava)



/T. Rigo hral do 86. min, L. Almási a F. Blažek nastúpili v 78. min, M. Madleňák sedel na lavičke náhradníkov - M. Tomič hral do 85. min, I. Schranz nastúpil v 85. min, J. Hromada sedel na lavičke náhradníkov/







SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň 1:3 (1:2)



Góly: 9. VENTÚRA - 10. Šulc, 45. Dweh, 90.+5 Vydra



/T. Digaňa a J. Chvátal odohrali celý zápas, D. Ventúra hral do 77. min, M. Macík sedel na lavičke náhradíkov - E. Jirka hral hral do 90. min, M. Tvrdoň sedel na lavičke náhradníkov/



Praha 17. decembra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha triumfovali vo štvrtom zápase českej ligy za sebou. V nedeľnom dueli 19. kola zvíťazili na pôde Baníka Ostrava 3:2. Po prvom polčase bol stav nerozhodný, víťazný gól vsietil v 59. minúte obranca Jan Bořil. V drese domácich sa presadil slovenský stredopoliar Tomáš Rigo.V ďalšom zápase zvíťazili hráči Viktorie Plzeň v Olomouci 3:1. Jediný gól domáceho tímu strelil Denis Ventúra.