Slavia uvoľnila kapitána Součeka na hosťovanie do West Hamu

Praha 29. januára (TASR) - Český futbalový reprezentant Tomáš Souček odchádza zo Slavie Praha na hosťovanie do West Hamu United. Český majster to v stredu potvrdil na oficiálnom webe.



V zmluve je zakotvená opcia na riadny prestup, ak sa "kladivári" dokážu zachrániť v Premier League. Potom by sa prestupová suma mala pohybovať na úrovni 20 miliónov eur, informovala agentúra AFP. Čoskoro 25-ročný defenzívny stredopoliar je už od utorka v Londýne, kde sa podrobil zdravotným testom. Kapitán Slavie má na konte 25 reprezentačných štartov, za "zošívaných" v tejto ligovej sezóne odohral 18 zápasov, v ktorých strelil osem gólov.