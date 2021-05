Slavia zdolala v derby Spartu a postúpila do finále Českého pohára

Sumár:



Sparta Praha – Slavia Praha 0:3 (0:0)



Góly: 25. a 53. Kuchta, 30. Holeš



Za domácich D. Hancko celé stretnutie

Praha 5. mája (TASR) – Slavia Praha postúpila do finále Českého futbalového pohára. V 299. derby pražských S zdolal staronový majster krajiny na Letnej obhajcu trofeje Spartu Praha 3:0.V prvom polčase Slavia v priebehu piatich minút dvakrát potrestala chyby v rozohrávke domácich. V 25. minúte otvoril gólový účet duelu najlepší ligový strelec Jan Kuchta a ďalší gól do odkrytej bránky pridal po polhodine hry Tomáš Holeš. Sparťania si vypracovali niekoľko šancí, ktoré však skončili na pozornom brankárovi. V 53. minúte prešiel Lukáš Masopust obranou súpera a ponúknutú šancu premenil Kuchta do prázdnej bránky na svoj druhý gól v stretnutí.V drese Sparty odohral celé stretnutie slovenský reprezentant Dávid Hancko. Slavii sa zisk double pokúsi 20. mája prekaziť Viktoria Plzeň.