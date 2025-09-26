Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. september 2025Meniny má Edita
< sekcia Šport

Slavia zdolala v pražskom derby Duklu 2:0

.
Na snímke Ivan Schranz a tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona sa objímajú po osemfinálovom zápase Anglicko - Slovensko na ME vo futbale v nemeckom meste Gelsenkirchen v nedeľu 30. júna 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

V Edene nastúpili za domácich slovenskí útočníci Erik Prekop a Ivan Schranz, za hostí naskočil do hry v 61. minúte stredopoliar Jakub Kadák.

Autor TASR
Praha 26. septembra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha vyhrali v piatkovom zápase 10. kola najvyššej českej súťaže v mestskom derby nad Duklou Praha 2:0. Do zápasu zasiahli traja Slováci, všetci ako striedajúci hráči v druhom polčase.

Oba góly domácich strelil Tomáš Chorý, ten druhý z penalty. Jeho tím tak preskočil v tabuľke Spartu Praha a patrí mu prvé miesto, „rudí“ však majú k dobru sobotný duel v Ostrave. Dukle patrí v neúplnej tabuľke dvanáste miesto a je už päť zápasov bez víťazstva. V Edene nastúpili za domácich slovenskí útočníci Erik Prekop a Ivan Schranz, za hostí naskočil do hry v 61. minúte stredopoliar Jakub Kadák.



sumár - 10. kolo českej ligy

SK Slavia Praha - FK Dukla Praha 2:0 (2:0)

Góly: 24. a 40. Chorý (druhý z 11 m)

/E. Prekop hral od 69. minúty, I. Schranz hral od 74. minúty - J. Kadák hral od 61. minúty/
.

Neprehliadnite

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

Reakcie opozičných poslancov na schválenie novely ústavy

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

Gröhling: Chceme otriasť vládou, vyvolať 17. novembra generálny štrajk