Slot definitívne potvrdil, že bude tréner Liverpoolu

Rotterdam 17. mája (TASR) - Arne Slot v piatok definitívne potvrdil, že nahradí Jürgena Kloppa na lavičke Liverpoolu. Štyridsaťpäťročný Holanďan to povedal na svojej poslednej tlačovej konferencii v pozícii trénera Feyenoordu Rotterdama.



Slot uviedol, že oficiálne potvrdenie od anglického klubu by malo prísť v najbližšom čase. "Ešte nebolo oficiálne vyjadrenie, ale nemyslím si, že to niekoho prekvapí. Môžem potvrdiť, že v budúcej sezóne budem tréner Liverpoolu," uviedol na tlačovke pred zápasom Feyenoordu s Excelsiorom.



Slot prišiel do Feyenoordu, kde viedol aj Slovákov Dávida Hancka a Lea Sauera, v roku 2021 po svojom angažmáne v AZ Alkmaar. Rotterdamský klub doviedol do finále EKL, kde prehral s AS Rím, a vlani s ním získal majstrovský titul v Holandsku.



Klopp viedol Liverpool deväť rokov a vyhral s ním Ligu majstrov v roku 2019 a o rok neskôr aj domáci titul. Informovali agentúry dpa a AFP.