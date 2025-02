Slot o červenej karte v derby s Evertonom: Premohli ma emócie

Liverpool 14. februára (TASR) - Trénera futbalistov Liverpoolu mrzela jeho reakcia po dohrávke 12. kola anglickej Premier League na pôde Evertonu. Holandský kouč Arne Slot a jeho asistent Sipke Hulshoff dostali červenú kartu za nešportové správanie. Kormidelník lídra súťaže následne neprišiel na povinnú tlačovú konferenciu a ani neodpovedal novinárom na otázky.



"The Reds" prišli o víťazstvo v 8. minúte nadstaveného času druhého polčasu, keď James Tarkowski vyrovnal na 2:2. Gól niekoľko minút kontroloval VAR pre podozrenie z možného postavenia mimo hry. Po záverečnom hvizde sa medzi hráčmi strhla ostrá potýčka, v ktorej zohrali hlavnú úlohu Abdoulaye Doucoure z Evertonu a Curtis Jones z Liverpoolu. Obaja napokon za svoje správanie videli červenú kartu. Doucoure oslavoval priamo pred fanúšikmi hostí a provokoval ich gestami. Jones ho následne sotil, čo viedlo k vyhroteniu situácie.



Slot si po zápase ešte podal s arbitrom ruku, no pri tom mu niečo povedal. Vzápätí dostal aj on červenú kartu, rovnako ako jeho asistent. Obaja tak budú musieť sledovať nasledujúci zápas proti Wolverhamptonu len z tribúny. "Myslím si, že to bolo spôsobené nadstaveným časom. Namiesto pôvodne plánovaných piatich to zmenili na osem minút a emócie ma premohli. Keby som to mohol urobiť inak, rád by som to spravil. Dúfam, že sa to už nabudúce nestane. Ale nebudem sa vyjadrovať, čo presne sa stalo. Prebieha proces a ja ho nechcem narušiť," uviedol holandský kouč podľa agentúry AFP.



Bolo to posledné 120. Merseyside derby v Goodison Parku, od sezóny 2025/2026 sa Everton presťahuje do nového stánku. Duel sa mal pôvodne hrať už na začiatku decembra, ale pre silné sneženie ho museli odložiť. Tréner domácich David Moyes na vlastnej tlačovej konferencii v piatok vyjadril sympatie koučovi Liverpoolu. "Trochu cítim s Arne Slotom, keď som bol mladší, vždy som sa zapájal do vyhrotených vecí. Je vidieť, že mu záleží na jeho klube a bojuje za svojich hráčov."



Liverpool má na čele tabuľky sedembodový náskok pred londýnskym Arsenalom. Evertonu patrí 15. miesto.