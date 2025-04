Slot po prehre Liverpoolu s Fulhamom: Všetkých nás sklamali chyby

Londýn 7. apríla (TASR) - Futbalisti Liverpoolu sa po vypadnutí v osemfinále Ligy majstrov a finálovej prehre v anglickom Ligovom pohári nevyhli ďalšiemu zaváhaniu. V nedeľnom zápase Premier League si síce pripísali len druhú ligovú prehru v prebiehajúcom ročníku, ale v uplynulých štyroch stretnutiach vo všetkých súťažiach zvíťazili iba raz.



Mužstvo trénera Arneho Slota sa ešte pred pár týždňami javilo ako nezdolateľné. Hlavnú časť LM ovládlo s 21 bodmi a v jej závere zaznamenalo len „kozmetickú“ prehru s PSV Eindhoven 2:3. Podľa svetových médií malo našliapnuté na quadruple, teda zisk štyroch trofejí, no odvtedy prekvapivo podľahlo vo štvrtom kole Pohára FA druholigovému Plymouthu 0:1, v najprestížnejšej klubovej súťaži skončilo po neúspešnom jedenástkovom rozstrele proti francúzskemu Parížu St. Germain a v súboji o Carabao cup prehralo s Newcastlom 1:2.



Na pokles formy nadviazala aj nečakaná prehra na trávniku Fulhamu 2:3. Liverpool v Londýne viedol po zásahu Alexisa Mac Allistera, ale domáci nastrieľali v priebehu štvrťhodiny tri góly. Po zmene strán iba skorigoval Luis Diaz. „Nebolo to katastrofických 45 minút, ale chyby, ktoré sme robili, neboli niečo, na čo sme zvyknutí. Sklamalo nás to všetkých, hráčov aj fanúšikov. Fulham má kvalitu na to, aby vás za chyby potrestal. V druhom polčase sme si vypracovali šance a mohli sme vyrovnať, ale chýbal nám čas. V posledných 25 minútach bolo jasné, že môžeme streliť aj tretí gól,“ zhodnotil duel Slot.



„The Reds“ majú na čele tabuľky naďalej pohodlný 11-bodový náskok pred Arsenalom Londýn, ktorý remizoval s Evertonom 1:1. Holandský kouč napriek tomu trval na tom, že je čo zlepšovať. „Momentálne nie sme číslo jeden, pretože každý zápas vyhrávame s rozdielom troch alebo štyroch gólov. Myslím si, že každý, kto sledoval naše zápasy, vie, že vyhrávať nás stojí veľa úsilia a tvrdej práce. Samozrejme, v kombinácii s kvalitou. Tím, ktorý vyhral ligu v posledných štyroch sezónach, viedol takmer v každom jednom zápase už po polčase 3:0. U nás to tak nie je, takže sme si plne vedomí skutočnosti, že musíme bojovať ešte v ďalších siedmich zápasoch,“ dodal Slot pre klubový web.



Pri treťom góle Fulhamu chyboval kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk, ktorý prehral súboj so strelcom Rodrigom Munizom. „Bol to veľmi zlý prvý polčas, čo sa týka inkasovaných gólov aj kolektívnej práce. Bolo to úplne zbytočné a potom sme museli zvádzať veľmi tvrdý boj. V druhom polčase sme skúšali všetko, ale keď dostanete tri góly v prvej polovici, je to veľmi náročné,“ konštatoval 33-ročný stopér podľa AFP.



Plný bodový zisk Fulhamu výrazne pomohol na ceste za pohárovou Európou. Londýnske mužstvo sa v tabuľke posunulo na ôsmu priečku, za šiestym miestom zaručujúcim účasť v Konferenčnej lige zaostáva o tri body. „Boli to pre nás skvelé tri body. Verím, že sme si ich zaslúžili. Náš prvý polčas bol na dobrej úrovni a po peknom góle Mac Allistera sme museli byť silní, bystrí, urobiť nejaké taktické fauly a reakcia bola skvelá,“ tešil sa tréner Marco Silva.



Sklamaním 31. kola bolo manchesterské derby, ktoré sa skončilo bezgólovou remízou. Na Old Trafforde boli strelecky aktívnejší domáci United, medzi tri žrde lepšie mierili hráči City, no ani jeden celok aktivitu nezužitkoval. Obe mužstvá dosiaľ nemajú dobrú sezónu, „červení diabli“ sú trinásti s 38 bodmi, obhajcovia titulu ich majú na konte o 14 viac a figurujú na piatej pozícii. „Radšej by som mal o 10 alebo 12 bodov viac, ale je to takto. Momentálne sa nestarám o ďalšiu sezónu, ale o nasledujúce duely s Crystal Palace, Evertonom, Aston Villou a semifinále FA Cupu,“ povedal tréner City Pep Guardiola. Jeho náprotivok Ruben Amorim hľadal pozitíva. „Je vidieť, že tím sa cíti lepšie. Vieme si vytvárať lepšie spojenia a pozície a súperov niekedy tlačíme až do ich tretiny. Myslím si, že sme zablokovali väčšinu ich šancí, veľa si toho nevytvorili. Mali loptu, ale neboli nebezpeční, takže sa zlepšujeme,“ vysvetlil Portugalec.