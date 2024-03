Slovenskí futbalisti do 17 rokov postúpili na európsky šampionát

Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 17 rokov si zahrá v máji na európskom šampionáte na Cypre. Zverenci trénera Branislava Fodreka majú kvalifikáciu už dlhšie za sebou, v skupine skončili druhí so 6 bodmi. Na šampionát napokon postúpili vďaka umiestneniu v tabuľke druhých tímov.



Na ME postúpili víťazi ôsmich skupín a sedem mužstiev na druhých priečkach, istú účasť má organizátor. Slováci napokon skončili na tretej priečke medzi tímami, ktoré obsadili 2. miesto v skupine. "Už po našom kvalifikačnom turnaji sme verili, že šesť bodov bude stačiť, keďže nikdy v histórii sa nestalo, aby šesť bodov v skupine nestačilo na postup na majstrovstvá Európy z tabuľky druhých miest. Vo futbale je však všetko možné, a tak nám dnes padol malý kameň zo srdca," povedal pre portál futbalsfz.sk tréner Fodrek.



Slovenská reprezentácia do 17 rokov sa naposledy na európskom šampionáte predstavila ešte v roku 2013. Účasť vtedy však mala istú, keďže Slovensko organizovalo záverečný turnaj. Cez kvalifikáciu postúpila naposledy v roku 2000. "Je to obrovský úspech slovenského futbalu a pozitívny impulz pre celú mládež. Treba povedať, že tento úspech je zásluha samotných hráčov a tiež aj klubov a klubových trénerov, ktorí sú denno-denne s týmito hráčmi. Vďaka patrí aj nášmu zväzu, ktorý nám vytvoril výborné podmienky na prípravu. Aj pred samotnou druhou fázou kvalifikácie sme mali kvalitnú prípravu v Dunajskej Strede, kde sme mali zabezpečený servis na výbornej úrovni. Postup je teda dielom všetkých, ktorí sa pohybujú v mládežníckom futbale. Slovenský futbal potrebuje takéto impulzy. Pred dvoma rokmi devätnástka postúpila na majstrovstvá sveta, čo je veľmi ťažké, a som rád, že aj my sme teraz prispeli k ďalšiemu úspechu slovenského futbalu. Keďže majstrovstvá sveta do 17 rokov sa tento rok nehrajú, je Euro tým najvýznamnejším podujatím, na ktorý môžu chalani túto sezónu postúpiť. Dosiahnuť takýto výsledok nebolo jednoduché, no dovolím si povedať, že vzhľadom na naše výkony v kvalifikácii je postup úplne zaslúžený a o to je to krajšie," dodal 43-ročný tréner.



Európsky šampionát sa tento rok uskutoční na Cypre od 20. mája do 5. júna. "Aj keď sme to nechceli zakríknuť, už po návrate z kvalifikácie prebehla na úrovni zväzu určitá neformálna komunikácia o plánoch na záverečnú prípravu. Samozrejme, pre podrobnejšie kroky sme museli čakať na definitívu postupu. Ešte pred tým nás trénerov čaká v najbližšom čase skauting a monitoring hráčov v klubových súťažiach. 3. apríla zas prebehne žreb skupín majstrovstiev Európy, kde sa dozvieme zloženie skupín a hneď po žrebe začneme s analýzou našich súperov tak, aby sme boli kvalitne pripravení na šampionát," uzavrel Fodrek.