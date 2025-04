Slováci odohrajú v júni prípravný zápas s Gréckom v Heraklione

vzájomné zápasy s Gréckom:



15. 11. 2000 Grécko – SLOVENSKO 0:2 /Rodos, prípravný zápas/



30. 04. 2003 SLOVENSKO – Grécko 2:2 /Žilina, prípravný zápas/



20. 08. 2008 SLOVENSKO – Grécko 0:2 /Bratislava, prípravný zápas/



16. 10. 2012 SLOVENSKO – Grécko 0:1 /Bratislava, kvalifikácia MS 2014/



11. 10. 2013 Grécko – SLOVENSKO 1:0 /Pireus, kvalifikácia MS 2014/



Bratislava 3. apríla (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia odohrá 7. júna v meste Heraklion prípravný zápas s Gréckom. Dejiskom stretnutia bude Pankritio Stadium s kapacitou takmer 28.000 divákov, na ktorom sa počas OH v roku 2004 odohralo šesť zápasov mužského futbalového turnaja a štyri stretnutia ženského programu. Informoval o tom Slovenský futbalový zväz (SFZ).Pre zverencov trénera Francesca Calzonu bude duel na ostrove Kréta tretím vystúpením v kalendárnom roku 2025. V marcovom termíne odohral slovenský národný tím dvojzápas o postup do B-skupiny Ligy národov so Slovinskom, v jesennej časti čaká mužstvo kvalifikácia o postup na MS 2026.Heraklion, hlavné a najväčšie mesto gréckeho ostrova Kréta, bude hostiteľom šiesteho vzájomného zápasu medzi Slovenskom a Gréckom. Majstri Európy z roku 2004 majú lepšiu bilanciu, keď trikrát vyhrali, jeden duel skončil remízou a raz sa tešili Slováci. Aj skóre majú priaznivejšie Gréci 6:4. Premiérovo sa tímy stretli v novembri 2000, na ostrove Rodos zvíťazil tím trénera Jozefa Adamca v prípravnom zápase 2:0 po góloch Szilárda Németha a Petra Németha. Doteraz posledný vzájomný duel sa odohral 11. októbra 2013, v kvalifikácii o postup na MS 2014 podľahol tím trénera Jána Kozáka na Štadióne Georgiosa Karaiskakisa v Pireu domácej reprezentácii 0:1.