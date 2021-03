Futbal: Slovan zvýšil náskok na DAC na desať bodov

Bratislava 6. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v šlágri prvého s druhým, keď v sobotňajšom záverečnom 22. kole základnej časti Fortuna ligy zvíťazili nad tímom DAC 1904 Dunajská Streda 3:1. V tabuľke tak majú pred svojím hlavným prenasledovateľom náskok už desiatich bodov.



Účasť v skupine o 1.-6. miesto si postrážil Trenčín, ktorý zvíťazil nad Trnavou 2:0. Vyhral tak už tretí duel v sérii. Teoretickú šancu na účasť v skupine o titul mali aj Ružomberčania, no prehrali v Žiline 2:3. Z posledných piatich duelov tak získali iba bod. Tretia Žilina stráca na Slovan 17 bodov, o ďalšie dva menej má štvrtý Spartak Trnava. Napínavý bude boj v skupine o 7. až 12. miesto, kde delia prvého a posledného len tri body.



Fortuna liga bude pokračovať nadstavbovou časťou v dvoch skupinách. Program 10. kôl určil vopred stanovený kľúč.



Program 1. kola nadstavbovej časti:



skupina o 1.-6. miesto



AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava



MŠK Žilina - FC Spartak Trnava



FC DAC 1904 Dunajská Streda - ViOn Zlaté Moravce-Vráble





skupina o 7.-12. miesto



Zemplín Michalovce - FC Nitra



FK Pohronie - FK Senica



ŠKF Sereď - MFK Ružomberok







Sumáre - 22. kolo FL:



ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1 (2:1)



Góly: 3. a 11. Weiss (druhý z 11 m), 57. Moha - 32. Divkovič. Rozhodovali: Kráľovič - Bednár, Poláček, ŽK: De Marco - Schäfer, Ramirez, Taiwo, bez divákov.



Slovan: Greif - Medveděv, Bajrič, Božikov, De Marco - Nono (69. Rabiu), de Kamps - Daniel, Weiss (90.+1 Strelec), Moha (77. Henty) - Ožbolt (77. Čavrič)



DAC: Jedlička - Blackman, Müller (76. Nicolaescu), Kružliak, Beskorovajnyj (63. Davis) - Schäfer - Balič (90.+1 Andzouana), Christie-Davis - Divkovič (76. Taiwo), Ramirez, Kalmár







AS Trenčín - FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)



Góly: 21. Čatakovič, 89. Ikoba. Rozhodovali: Prešinský – Ferenc, Hrmo, ŽK: 7. Slávik, 42. Kmeť, 78. Ikoba – 83. Trajkovski, bez divákov.



Trenčín: Kukučka – Slávik (46. Yem), Križan, Kapuadi, Pirinen (51. Pires) – Kmeť (67. Ikoba), El Mahdioui, Zubairu – Demitra (67. Gaži), Čatakovič, Corryn (81. Ghali)



Trnava: Rusov – Mikovič, Tumma, Twardzik, Turňa – Grič, Savvidis (79. Olejník) – Ristovski (71. Iglesias), Saymon, Bukata (71. Trajkovski) – Bamidele Isa (79. Kolesár)







MŠK Žilina - MFK Ružomberok 3:2 (3:1)



Góly: 6. Rusnák, 11. Myslovič, 43. Ďuriš - 13. Kružliak, 90.+4 Boďa (z 11m). Rozhodovali: Ziemba – Jekkel, Roszbeck, ŽK: Myslovič - Boďa, bez divákov.



MŠK Žilina: Petráš – Anang, Kopas, Kiwior, Javorček (68. Sluka) – Bičachčjan (68. Bernát), Myslovič, Gono – Rusnák (76. Goljan), Kurminowski (80. Jibril), Ďuriš (76. Kaprálik)



MFK Ružomberok: Krajčirík – Čurma, Mrva, Mojžiš – Kojnok (65. Maslo), Filinský, Zsigmund (82. Luterán), Madleňák – Kružliak, Gerec (79. Boďa), Brenkus (65. Múdry)







ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠKF Sereď 1:0 (1:0)



Gól: 12. Balaj. Rozhodovali: Dohál – Perát, Košecký, ŽK: Pintér, Balaj – Michalík, Lačný, bez divákov.



Zlaté Moravce: Chovan - Čögley, Pintér, Menich, Čonka – Hrnčár, Grozdanovski, Tóth, Kovaľ (86. Moško) - Ďubek (61. Kyziridis) - Balaj (83. Orávik).



Sereď: Yakubu – Mlakar, Michalík, Salimi, Hučko - Potoma, Šumský (46. Machuča) - Bušnja (70. Iván), Fábry, Jureškin (46. Eneji) – Lačný.







MFK Zemplín Michalovce - FC Nitra 1:0 (0:0)



Gól: 88. Popovits. Rozhodovali: Smolák - Pozor, Borsányi, bez kariet, bez divákov.



MFK Zemplín Michalovce: Markovič - Magda, Pino Soler, Vaško, Vojtko - Adekuoroye - Žofčák (81. Popovits), Ošima, Phillips, Trusa (66. Ntotis)- Sharani (76. Tandir)



FC Nitra: Šípoš - Fabiš, Ba, Kolčák, Celebi - Vrábel (56. Kurt), Regasel - Daněk (23. Meszároš), Jendrišek, Kindsvater (56. Chribik) - Franko (72. Käuper)







FK Senica - FK Pohronie 1:1 (0:1)



Góly: 90. Ljubičič - 32. Blahút. Rozhodovali: Somoláni – Vorel, Galo. ŽK: Ljubičič, Turčák – Adamec, Fadera, bez divákov.



FK Senica: Fryšták – Kopečný (56. Majdan), Carrillo, Asanovič, Šimčák – Ljubičič – Turčák (56. Niarchos), Piroska, Gamboš (74. Gallovič), Košťál (88. Duda) – Malec



FK Pohronie: Hrdlička - Mazan, Pavlík, Heurtaux, Petrák – Blahút (81. Ladji), Adamec (89. N'Zeyi), Weir, Fadera – Adler (81. Galuška), Chvěja (70 Štrba).







tabuľka:



1. Slovan Bratislava 22 17 3 2 54:12 54



2. DAC Dun. Streda 22 13 5 4 48:28 44



3. MŠK Žilina 22 11 4 7 49:33 37



4. Spartak Trnava 22 11 2 9 32:29 35



5. ViOn Zlaté Moravce 22 9 6 7 38:29 33



6. AS Trenčín 22 7 7 8 30:38 28



------------------------------------------------



7. MFK Ružomberok 22 5 8 9 31:37 23



8. FC Nitra 22 6 4 12 21:38 22



9. Zemplín Michalovce 22 5 7 10 22:42 22



10. ŠKF Sereď 22 5 7 10 22:39 22



11. FK Senica 22 5 6 11 23:40 21



12. FK Pohronie 22 3 11 8 27:32 20