Slovenky remizovali v kvalifikácii ME do 17 rokov s Českom a zostúpili

futbal-ženy - 2. fáza kvalifikácie ME 2024 do 17 rokov



skupina A1:



Česko 17 - SLOVENSKO 17 1:1 (0:1)



Góly: 74. Trachtová - 34. Kramlíková

Hannover 18. marca (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov remizovali vo svojom záverečnom zápase na turnaji 2. fázy kvalifikácie ME 2024 v nemeckom Hannoveri s Českom 1:1. V tabuľke skupiny A1 obsadili so ziskom jediného bodu posledné štvrté miesto a zostúpili do Ligy B. Predtým nestačili na rovesníčky z Francúzska (0:6) a Nemecka (0:2). Postup na šampionát si vybojovali mladé Francúzky.