Futbalistky SR spoznali program odviet v kvalifikácii ME v Anglicku

Bratislava 29. mája (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky sa už dozvedeli nové termíny odvetných zápasov rozbehnutej kvalifikácie majstrovstiev Európy. Šampionát sa mal v Anglicku pôvodne konať budúci rok, ale Európska futbalová únia (UEFA) ho pre pandémiu koronavírusu musela preložiť na rok 2022.



Pre pandémiu musela UEFA tiež upraviť aj rozvrh kvalifikácie, pôvodne už sa mali už v apríli odohrať dva zápasy. Slovensky majú v F-skupine za súperky Maďarky, Lotyšky, Islanďanky a Švédky. Po úvodných štyroch dueloch figurujú na 4. mieste tabuľky so štyrmi bodmi.



Program kvalifikácie posunuli na jeseň a nové termíny sa nerodili ľahko, napokon musel rozhodnúť žreb. "Od UEFA sme dostali informáciu o tom, aby sme v prípade Islandu boli ústretoví, keďže tam je už počasie v novembri naozaj zimné. Rovnako sme rešpektovali, že aj Lotyšsko má problémy s týmto posledným termínom. My, Maďarsko a Švédsko sme boli v pozícii, že by sme mohli zápasy namodelovať ku koncu tohto roka. Mali sme videorozhovor so zástupcami všetkých našich súperov, hľadali sme rôzne scenáre. S tým prvým návrhom sme ako jediní nesúhlasili, potom Island pripustil, že nám ustúpi – problémom bolo, žeby musel tento tím dvakrát cestovať do strednej Európy. Keď to už vyzeralo, že sa dohodneme, maďarská asociácia túto zmenu jedného zápasu potom neprijala. Takže prišiel na rad žreb, ktorý rozhodol," uviedol v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) reprezentačný tréner žien Peter Kopúň.



Slovenky budú mať v septembrovom asociačnom termíne voľno a do kvalifikácie vstúpia až v októbri. Na úvod sa predstavia 23. októbra v Maďarsku, o štyri dni neskôr privítajú Lotyšky. Voľný september by Kopúň rád využil na prípravu: "Určite budeme mať zraz. Čakali sme na rozpis všetkých skupín, aby sme videli, ktoré tímy budú na tom rovnako ako my. Chceli by sme osloviť súpera aspoň na jeden prípravný zápas. S tímovým vedúcim Michalom Venglošom sme sa bavili už o niektorých, čo by prichádzali do úvahy."



Kvalifikáciu reprezentantky SR uzavrú až 1. decembra doma proti Švédkam. Zimný termín nespravil Kopúňovi radosť, rovnako ani dvaja atraktívni súperi v krátkom slede, keď pred duelom so Švédkami sa na Slovensku predstavia Islanďanky: "Je pravda, že hrať v tomto termíne v našich podmienkach nie je ideálne, neviem si to celkom predstaviť, ako to bude vyzerať, ale už sme na konci novembra mali viacero duelov. Skôr ma mrzí, že v tomto čase máme dvoch atraktívnych súperov v priebehu pár dní na domácej pôde. Verím, že už budú môcť v tom čase byť diváci na štadióne, no v chladnom počasí to nebude ono."



Kopúň je aj napriek vynútenej pauze stále v kontakte so svojimi zverenkami. V piatok 29. mája sa rozbieha opäť nemecká bundesliga aj s kvartetom Sloveniek, mnohé ligy sú však zrušené. „Minulý týždeň som mal call s dievčatami, kde som si dával veci dokopy. Nemecká liga pokračuje, rakúska je ukončená, rovnako česká. V Poľsku sa má rozhodovať v týchto dňoch, v Taliansku sa čaká. Babám som oznámil aj tieto nové termíny kvalifikácie," vysvetlil kouč SR.



Nové termíny kvalifikácie ME 2022



23. októbra: Maďarsko - Slovensko

27. októbra: Slovensko - Lotyšsko

26. novembra: Slovensko - Island

1. decembra: Slovensko - Švédsko



doterajšie výsledky žien SR v kvalifikácii ME 2021:



Island - SR 1:0, Lotyšsko - SR 1:2, Švédsko - SR 7:0, SR - Maďarsko 0:0