Futbalistky SR v kvalifikácie ME prehrali s Islandom

Kvalifikácia ME žien 2022 - F-skupina:



Senec



Slovensko - Island 1:3 (1:0)



Góly: 25. Mikolajová - 67. a 77. Gunnarsdottirová (oba z 11 m), 61. Thorvaldsdottirová. Rozhodovala: Lehtovaarová (Fín.), ŽK: Mikolajová, Fischerová - Gunnarsdottirová, G. Jonsdottirová, bez divákov.



Slovensko: Korenčiová - Horváthová, Bartovičová, Fischerová, Vojteková - Škorvánková (87. Ondrušová), Bíróová, Mikolajová - Žemberyová (60. Koleníčková), Havranová (79. Havranová), Šurnovská (87. Zdechanová)



Island: S. Sigurdardottirová - G. Jonsdottirová, Viggosdottirová, I. Sigurdardottirová, Gisladottirová - Gunnarsdottirová, Johansdottirová – Albertsdottirová (90. Gudmundsdóttirová), Jensenová, S. Jonsdottirová - Thorvaldsdottirová



tabuľka F-skupiny:



1. Švédsko 7 6 1 0 34:2 19



2. Island 7 5 1 1 24:5 16



3. SLOVENSKO 7 3 1 3 7:13 10



4. Maďarsko 7 2 1 4 11:19 7



5. Lotyšsko 8 0 0 8 2:39 0

Senec 26. novembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky prehrali vo štvrtkovom domácom stretnutí kvalifikácie ME 2022 s favorizovaným Islandom 1:3. V NTC Senec otvorila skóre v 25. minúte Mária Mikolajová, v druhom polčase ale hostky priebeh otočili, dva góly z pokutových kopov dala ich kapitánka Sara Bjork Gunnarsdottirová. Slovenky tak definitívne stratili nádej na postup na finálový turnaj do Anglicka.Zverenky trénera Petra Kopúňa neodplatili Severankám prehru z prvého vzájomného zápasu vlani v septembri v Reykjavíku 0:1. V tabuľke F-skupiny zostali na desiatich bodoch, Island je druhý so 16. Slovenky budúci týždeň v utorok v Trnave zakončia boj o ME proti už istým víťazkám skupiny zo Švédska, ktoré už majú postup zabezpečený.Na šampionát postúpia víťazi deviatich kvalifikačných skupín, ktorých doplnia traja najlepší z druhých miest. Zvyšných šesť najlepších druhých si zahrá v apríli budúceho roka play off o zostávajúce tri miestenky na turnaj, ktorý sa bude konať v roku 2022 v termíne 6. až 31. júla.