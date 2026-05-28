Futbal: Slovenská 19-ka prehrala v príprave s Nemeckom 2:3
Slovenské mužstvo netradične viedol ako hlavný tréner Jaroslav Kentoš, kouč 21-ky.
Autor TASR
Dunajská Streda 27. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov prehrala v stredajšom prípravnom zápase v Dunajskej Strede s Nemeckom 2:3. Autormi gólov SR boli Samuel Kováčik a Adam Žulevič. Pre Nemcov to bola súčasť prípravy na letné ME tejto vekovej kategórie vo Walese. Slovenské mužstvo netradične viedol ako hlavný tréner Jaroslav Kentoš, kouč 21-ky.
prípravný zápas:
SR 19 - Nemecko 19 2:3 (1:1)
Góly SR: Kováčik, Žulevič
hlas po zápase /zdroj: futbalsfz.sk/:
Jaroslav Kentoš, hlavný tréner: "Veľmi poučný zápas. Nastúpili sme proti tímu, ktorý postúpil na záverečný šampionát. V nemeckom kádri sú prevažne hráči z Bundesligy a 2. Bundesligy, ukázali veľkú kvalitu. Musím však pochváliť našich chlapcov, pretože systémové veci plnili dobre. Mal som možnosť spoznať hráčov ročníka narodenia 2007 a mladších. Získal som veľa informácií a spravil si obraz smerom k výberu do 21 rokov."
