Futbal: Slovenská 21-ka zdolala v prípravnom zápase Bulharsko

prípravný zápas hráčov 21 rokov:



SLOVENSKO - Bulharsko 1:0 (0:0)

Gól: 69. Trabalík



Ďalší program SR 21 počas kempu v Turecku:

utorok 28. marca o 15.00 SELČ: Severné Macedónsko "21" - SLOVENSKO "21"

Antalya 25. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili v druhom prípravnom zápase na sústredení v Turecku nad rovesníkmi z Bulharska 1:0. Jediný gól duelu dal v 69. minúte Vladimír Trabalík.Slovenská dvadsaťjednotka na úvod sústredenia remizovala v stredu so Slovinskom 0:0. Počas kempu v Turecku sa stretne ešte so Severným Macedónskom (v utorok 28. marca o 15.00 SELČ).