Slovenská devätnástka zdolala v prípravnom dueli Írsko 1:0

Dunajská Streda 23. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov zdolala v prvom z dvojice prípravných stretnutí Írsko 1:0, víťazný gól zaznamenal Andy Masaryk. Hralo sa v Dunajskej Strede, odveta je na programe v utorok o 11.30 h v rovnakom dejisku.







prípravný zápas hráčov do 19 rokov:

Slovensko - Írsko 1:0 (1:0)

Gól: 39. Masaryk







hlas po zápase /zdroj: futbalsfz.sk/:



Albert Rusnák st., tréner SR 19: "Videli sme dobré mládežnícke stretnutie vo veľkej intenzite, hlavne prvý polčas priniesol z našej strany slušnú kvalitu a veľa dobrých vecí najmä smerom hore. Chalanom som cez polčas vyčítal, že musíme spresniť finálnu a predfinálnu fázu, pretože vyjdeme z obrany z pressingu nacvičenými vecami a nedotiahneme veci vo finálnej fáze. Mrzí ma trochu to počasie, ktoré v druhom polčase ubralo z futbalovej kvality a začalo sa viac bojovať. Treba ale naučiť chalanov zvládnuť zápas niekedy aj po fyzickej stránke, keďže vieme dobre, že Íri sú tvrdí a v dôrazní v súbojoch. Myslím si teda, že aj v tomto smere ich ten druhý polčas posunul.“