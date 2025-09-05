< sekcia Šport
Slovenská osemnástka remizovala s Českom 2:2
Česko - Slovensko 2:2 (0:2)
Autor TASR
Roudnice nad Labem 5. septembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov remizovali v piatkovom zápase na Turnaji Václava Ježka s českými rovesníkmi 2:2. V Roudniciach nad Labem nezužitkovali dvojgólové vedenie po prvom polčase.
Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov:
Česko - Slovensko 2:2 (0:2)
Góly: 57. Stehlík, 85. Potměšil - 21. Fehér, 45. Jenčuš
ďalší program SR 18:
nedeľa, 7. septembra: Švajčiarsko - Slovensko (11.00, Kosmonosy)
Česko - Slovensko 2:2 (0:2)
Góly: 57. Stehlík, 85. Potměšil - 21. Fehér, 45. Jenčuš
ďalší program SR 18:
nedeľa, 7. septembra: Švajčiarsko - Slovensko (11.00, Kosmonosy)