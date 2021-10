Slovenská sedemnástka remizovala v Bielorusku 0:0 v kvalifikácii ME

Kvalifikácia ME 2022 hráčov do 17. rokov:

Bielorusko - Slovensko 0:0

/zdroj: futbalsfz.sk/



Branislav Fodrek, tréner Slovenska "17": "Čakali sme fyzicky nesmierne náročný zápas a predpoklady sa naplnili. Domáci hrali na hrane dovolenej agresivity, nám chýbal väčší pokoj v strede poľa, preto naša hra pôsobila na pohľad trochu kostrbato. Nepomohli sme si ani štandardnou situáciou, hoci sme kopali dosť rohov. Hralo sa o prvý gól, ten by bol kľúčový. Nepadol, a tak sa zrodila bezgólová remíza. Máme bod, berieme ho."

Borisov 16. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia hráčov do 17 rokov remizovala vo svojom úvodnom vystúpení kvalifikácie ME 2022 na pôde Bieloruska 0:0. Duel sa hral v Borisove.Slováci majú v 13. skupine za súperov ešte Angličanov a Arméncov. Postup do ďalšej fázy si vybojujú prvé dva tímy priamo a najlepšie štyri mužstvá z tretích miest z 13. skupín. Finálový turnaj sa bude hrať v máji 2022 v Izraeli.