VIDEO: Slovenská reprezentácia do 21 rokov prehrala s Nemeckom 0:1

prípravný zápas (Trnava):



Slovensko 21 - Nemecko 21 0:1 (0:1)



Gól: 34. Gruda. Rozhodovali: Radina - Kříž, Pečenka (všetci ČR), ŽK: Javorček - Martel, Knauff, 1721 divákov.



Slovensko: Belko - Kopásek, Ujlaky (65. Kóša), Jakubko, Javorček (46. Šikula) - Sauer (65. Šviderský), Nebyla, Gajdoš (74. Gaži) - Hollý (88. Chyla), Griger (74. Jambor), Marcelli (65. Čerepkai)



Nemecko: Atubolu - Collins (76. Thielmann), Arrey-Mbi, Rosenfelder (46. Siebert), Brown (69. Ullrich) - Nebel (76. Oermann), Reitz (46. Jander), Martel, Gruda (69. Knauff) - Tresoldi (76. Weiper), Woltemade (88. Scherhant)



Hlasy po zápase /zdroj: STVR Šport/:



Jaroslav Kentoš, tréner SR 21: "Nie som spokojný. Očakával som, že si vytvoríme viac šancí. Sme na chlapcov nároční, na druhej strane to bol pre nás poučný zápas, nastavil nám zrkadlo. Vo výstavbe útoku nám chýbalo viac pokoja."



Dominik Javorček, obranca SR 21: "Môj výkon mohol byť aj lepší. Odohral som len polčas, taká bola dohoda, pretože sa presúvam k reprezentačnému A-tímu. Nehrali sme zle, ale v poslednej tretine ihriska nám to škrípalo."



Sebastian Kóša, obranca SR 21: "Každá prehra mrzí, ale otestovali sme si kvalitu, ktorá nás čaká na ME. Veľmi poučný zápas pre nás. Počas zápasu bol vidieť aj náš štýl, ale rozhodla ich kvalita a dôraz v osobných súbojoch. Boli to moje prvé minúty po zranení. Verím, že ďalšie budú pribúdať, pretože je rozdiel trénovať a hrať ostré zápasy."



Mário Sauer, stredopoliar SR 21: "Vedel som, že idem sám na bránu, ale dobehli ma a nedostal som sa do zakončenia. Nemci mali hráčov, ktorí pôsobia v kluboch prvej alebo druhej bundesligy. ´Odmakali´ sme to, ale musíme sa poučiť z vecí, ktoré neboli dobré."



Trnava 21. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala v piatkovom prípravnom zápase v Trnave s Nemeckom 0:1. O jediný gól sa postaral v 34. minúte krídelník anglického Brightonu Brajan Gruda.Druhý zápas v rámci prípravy na domáce ME odohrajú mladí Slováci opäť v Trnave v pondelok o 18.30 h proti ďalšiemu účastníkovi finálového turnaja Francúzsku. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša sa na európskom šampionáte, ktorý sa uskutoční v termíne 11.-28. júna vo ôsmich slovenských mestách, stretnú v základnej A-skupine so Španielskom, Talianskom a Rumunskom.Nemci využili prvú chybu súpera na otvorenie skóre v 34. minúte. Po strate lopty v strede ihriska si Woltemade nabehol za chrbát Kopáska a Gruda upratal jeho lahôdkový center zblízka do siete - 0:1. Záver inak vyrovnaného prvého polčasu vyznel v prospech hostí, ktorí sa presadzovali najmä v krídelných priestoroch. Druhý gól mohol pridať Tresoldi, hlavou však minul bránu. V 64. minúte sa dostal do úniku Sauer, no vracajúci sa Brown nedovolil slovenskému krídelníkovi vystreliť. Na opačnej strane podržal "sokolíkov" Belko po strele Woltemadeho, ktorá mala gólové parametre. Mladí Slováci proti jednému z favoritov júnového šampionátu ani raz nevystrelili do priestoru brány a pripísali si tesnú prehru.