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Slovenský mládežnícky reprezentant Lembakoali prestúpil do Benficy
Lembakoali pôsobil vo Viedni uplynulé dve sezóny.
Autor TASR
Lisabon 22. júla (TASR) - Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Alan Maël Lembakoali prestúpil z Austrie Viedeň do Benficy Lisabon. Šestnásťročný útočník bude pôsobiť v akadémii slávneho portugalského klubu.
Lembakoali pôsobil vo Viedni uplynulé dve sezóny. V ročníku 2025/2026 strelil za mládežnícky tím Austrie 20 gólov v 21 zápasoch. Za slovenské reprezentácie do 15 a 16 rokov odohral podľa webu Benficy dovedna päť stretnutí, v ktorých zaznamenal štyri góly.
„Som veľmi šťastný, že som tu. Najprv to bolo neuveriteľné. Spýtal som sa otca, či je to naozaj pravda. Povedal mi, že áno, že Benfica chce, aby som prišiel do jej akadémie,“ uviedol Lembakoali pre klubovú televíziu BTV.
„Benfica veľmi dobre pracuje s mladými hráčmi. Páči sa mi celý tím aj ofenzívny štýl, ktorým hrá. Keďže som ofenzívny hráč, vyhovuje mi to,“ dodal Lembakoali. Sám seba charakterizoval ako rýchleho hráča, ktorý vyhľadáva súboje jeden proti jednému. Jeho cieľom je prebojovať sa do prvého tímu Benficy. Lisabonský klub oznámil jeho príchod na svojom oficiálnom webe.
Talentovaný Lembakoali pochádza z futbalovej rodiny. Jeho otcom je bývalý reprezentant Stredoafrickej republiky Alias Emery „Ali“ Lembakoali. Niekdajší útočník pôsobil na Slovensku v dresoch MŠK Žilina, Matadoru Púchov i Interu Bratislava. Po skončení hráčskej kariéry sa s rodinou usadil na Slovensku a venoval sa aj trénerskej práci.
Lembakoali pôsobil vo Viedni uplynulé dve sezóny. V ročníku 2025/2026 strelil za mládežnícky tím Austrie 20 gólov v 21 zápasoch. Za slovenské reprezentácie do 15 a 16 rokov odohral podľa webu Benficy dovedna päť stretnutí, v ktorých zaznamenal štyri góly.
„Som veľmi šťastný, že som tu. Najprv to bolo neuveriteľné. Spýtal som sa otca, či je to naozaj pravda. Povedal mi, že áno, že Benfica chce, aby som prišiel do jej akadémie,“ uviedol Lembakoali pre klubovú televíziu BTV.
„Benfica veľmi dobre pracuje s mladými hráčmi. Páči sa mi celý tím aj ofenzívny štýl, ktorým hrá. Keďže som ofenzívny hráč, vyhovuje mi to,“ dodal Lembakoali. Sám seba charakterizoval ako rýchleho hráča, ktorý vyhľadáva súboje jeden proti jednému. Jeho cieľom je prebojovať sa do prvého tímu Benficy. Lisabonský klub oznámil jeho príchod na svojom oficiálnom webe.
Talentovaný Lembakoali pochádza z futbalovej rodiny. Jeho otcom je bývalý reprezentant Stredoafrickej republiky Alias Emery „Ali“ Lembakoali. Niekdajší útočník pôsobil na Slovensku v dresoch MŠK Žilina, Matadoru Púchov i Interu Bratislava. Po skončení hráčskej kariéry sa s rodinou usadil na Slovensku a venoval sa aj trénerskej práci.