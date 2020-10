Solskjaer odmieta kritiku Maguirea, anglického obrancu podporil

Manchester 16. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer vyslovil slová podpory na adresu obrancu Harryho Maguirea. Ten pre zranenie zrejme vynechá sobotňajší duel Premier League na ihrisku Newcastlu United, navyše sa mu nedarí ani herne, odkedy mal v lete v Grécku problémy so zákonom.



V stredu počas zápasu Ligy národov uvidel v prvom polčase červenú kartu a Anglicko prehralo s Dánskom 0:1. "Keď Harry prispeje k zdolaniu Belgicka, najlepšieho tímu podľa renkingu, tak je to pre vás normálny deň. Keď potom uvidí červenú kartu, je to zrazu hlavná správa," povedal pred novinármi Solskjaer. "Raz ste hore, inokedy dole. Je veľa vecí, s ktorými sa treba vyrovnať. Harry má ohromnú odolnosť. Viem, že sa vráti. Viem, že chce hrať, pracovať a zabudnúť na pár zápasov, za ktoré ho kritizovali," bránil najdrahšieho obrancu planéty nórsky kouč. Správu priniesla agentúra AFP.