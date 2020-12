Southampton vyhral v Brightone a posunul sa na piate miesto

Sumár:



Brighton – Southampton 1:2 (1:1)



Góly: 26. Gross (z 11m) – 45. Vestergaard, 81. Ings (z 11m)

Londýn 8. decembra (TASR) – Futbalisti Southamptonu zvíťazili v pondelňajšom zápase 11. kola Premier League na ihrisku Brightonu 2:1 a v neúplnej tabuľke poskočili na piate miesto. Na vedúce duo Tottenham a Liverpool strácajú len štyri body.Brighton, ktorý okupuje 16. miesto tabuľky, mal lepší vstup do stretnutia a v 26. minúte sa ujal vedenia. James Ward-Prowse zahral vo vlastnej šestnástke rukou a Pascal Gross poslal z následnej jedenástky domácich do vedenia.Saints sa podarilo vyrovnať ešte do polčasu vďaka presnej hlavičke Jana Vestergaarda po rohu Warda-Prowsea. Vyrovnaný duel rozhodla deväť minút pred koncom ďalšia penalta.Domáci obranca Solly March fauloval prenikajúceho Kylea Walkera-Petersa, rozhodca najprv nariadil priamy kop, no po dlhej konzultácii so systémom VAR svoj verdikt zmenil a ukázal na biely bod. Loptu si postavil Danny Ings, ktorý sa vrátil po pauze zavinenej zranením, a zariadil tri body pre svoj tím.