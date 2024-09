Southgate je otvorený možnostiam mimo futbalu: Nechcem nič uponáhľať

Londýn 11. septembra (TASR) - Bývalý tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate je otvorený aj budúcnosti mimo futbalu. Vo funkcii skončil v polovici júla po ME, na ktorých "Albión" neuspel druhýkrát za sebou vo finále.



Angličania prehrali v záverečnom zápase pod Southgatovým vedením so Španielskom 1:2. Tri roky predtým nestačili v priamom súboji o prvý kontinentálny titul na Talianov 2:3 v jedenástkovom rozstrele po remíze 1:1 pp. Päťdesiatštyriročný Southgate, ktorý viedol národný tím osem rokov, bol v nedávnom období spájaný s Manchestrom United i s pozíciou pozorovateľa v Európskej futbalovej únii (UEFA).



"Ľudia vedia, že potrebujem teraz nabrať sily a užívať si život. Nechcem nič uponáhľať, chcem sa rozhodnúť správne. Mám veľa možností a som otvorený aj niečomu mimo futbalu," citovala Southgatea agentúra AFP. Jeho dočasný nástupca na lavičke Anglicka Lee Carsley priviedol tím k dvom víťazstvám v B-divízii Ligy národov, čo Southgatea podľa vlastných slov teší. Zároveň však podotkol, že práve on dostal reprezentáciu "späť na mapu" na významných turnajoch. Okrem dvoch finále na ME postúpili Angličania pod jeho vedením do semifinále MS 2018. Podarilo sa im to tretíkrát v histórii a po prvý raz od MS 1990.



"Nič neľutujem. Rozhodovali sme na základe dostupných informácií a snažili sa vytvoriť víťazný tím. Svojej práci som dal všetko, prekonali sme očakávania," dodal Southgate. Práve jeho tím vyradil na ME 2024 v osemfinále Slovensko po dramatickom obrate v úplnom závere. "Sokoli" viedli ešte v nadstavenom čase 1:0 a nakoniec prehrali 1:2 po predĺžení. Postup do štvrťfinále by bol pre nich prvý v histórii.