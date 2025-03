Banská Bystrica zdolala Tatran Prešov 1:0 a postúpila do semifinále

MFK Dukla Banská Bystrica - FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)



Gól: 23. Willwéber. Rozhodovali: Valent - Štrbo, Straka, ŽK: Hlinka, Rymarenko, Migaľa - Šimko, 1340 divákov.



Bystrica: Rehák - Šikula, Mensah, Willwéber, Migaľa - B. Ľupták (82. Richtárech) - Pišoja, Veselovský (64. Pinďura), Slebodník (46. Rymarenko), Záhumenský (46. Hlinka) - Malec (75. Ezeh)



Prešov: Fojtíček - Šimko, Avetisian, Correia - Kotula (18. Pawlowski), Castellano, Ahl (46. Potoma), Jendrek - Gáll (46. Fadairo), Sagna, Gladiš (64. Regáli)



hlasy:



Martin Poljovka, tréner Banskej Bystrice: "Nie je to bežná vec, že ste v semifinále Slovenského pohára, tak sme k tomu zápasu pristupovali. Nebol tu náznak podcenenia, brali sme to absolútne vážne. Mali sme aktívny vstup, dali sme gól, mali sme obrovskú šancu Pišojom a bola tam ešte jedna dobrá príležitosť. Potom prišiel pokutový kop súpera, ktorý Rehák vykryl a nielen tým nám pomohol, pretože v druhom polčase mal veľmi dôležité zákroky. S pribúdajúcim koncom sa dostavil strach o výsledok, ale ustáli sme tlak hostí, neinkasovali sme, čo sa nám v ligových zápasoch nedarí. Aktivita smerom hore išla po polhodine trošku nižšie, preto bol súper v druhom polčase aktívnejší. Nečakal som ľahký zápas. Prešov poškuľuje po Niké lige a asi sa do nej dostane. Bol to pre nás takmer ligový súper, takže víťazstvo je cenné. Ak chceme tento impulz preniesť do Niké ligy, musíme na ihrisku urobiť ešte viac než v tomto pohárovom zápase."



Ľubomír Willwéber, kapitán B. Bystrice a strelec jediného gólu v zápase: !Pokračujeme v pohári po nie veľmi vydarenom výkone. Chceli sme podať lepší výkon, ten nebol v tomto zápase z našej strany dobrý. Po našom strelenom góle sme akosi prestali hrať, dovtedy sme mali šance. V druhom polčase bol náš výkon už zlý, ale sme radi, že sme konečne po dlhej dobe okúsili víťazstvo. Dúfam, že sa nám to aj v lige najbližšie podarí. Chceli sme postúpiť. Hádam sme sa naladili touto výhrou na ligu, len to treba potvrdiť v nedeľu. Všetci hráči držíme jeden za druhého. Zabojovali sme aj za trénera. Myslím si, že je tu na správnom mieste."



Marek Petruš, tréner Prešova: "Prehrali sme, takže sme z kola von, aj keď sme boli 70 minút lepším mužstvom na ihrisku. Prvých dvadsať minút sme sa hľadali, možno aj preto, že mužstvo bolo pozmenené ôsmimi hráčmi. Od penalty, ktorú sme nepremenili, sme začali už hrať futbal, ktorý sme chceli v Banskej Bystrici ukázať. Na našu hru sa dalo pozerať, len sa zase trápime s premieňaním šancí. Už tretí zápas zahadzujeme trestuhodne gólové príležitosti. To nás dnes stálo pohárový postup a v minulom zápase víťazstvo so Zlatými Moravcami."



Banská Bystrica 12. marca (TASR) - Futbalisti Banskej Bystrice postúpili do semifinále Slovanft Cupu. Posledný celok najvyššej súťaže zvládol duel na svojom ihrisku a zdolal prvé mužstvo druhej ligy Tatran Prešov 1:0. Ten tak prehral súťažný zápas prvýkrát od augusta minulého roka. Tím spod Urpína prelomil osemzápasovú sériu prehier.Domáci mali od úvodu miernu prevahu, ktorú pretavili do gólu po rohovom kope Slebodníka a hlavičke Willwébera. Následne prepálil tutovku bystrický stredopoliar Pišoja, hostia na druhej strane po faule Willwébera na Gladiša nepremenili penaltu, ktorú kopal sám faulovaný. Brankár Rehák loptu vyrazil. Po zmene strán Rymarenkovu strelu z diaľky vyrazil Fojtíček na brvno, no jeho spoluhráči vpredu sa nedokázali presadiť, keď najväčšiu šancu po hlavičke Regáliho zneškodnil Rehák.