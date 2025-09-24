< sekcia Šport
Do štvrtého kola postúpilo šesť klubov z Niké ligy
Obhajca z Trnavy sa predstavil v treťoligovej Beluši, ktorú zdolal 4:0.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Šesť futbalových klubov Niké ligy potvrdilo v stredajšom 3. kole Slovenského pohára - Slovnaft Cupu pozíciu favoritov a postúpili do ďalšej fázy. Do štvrtého kola postúpili Spartak Trnava, MFK Ružomberok, Železiarne Podbrezová, MŠK Žilina, AS Trenčín aj DAC Dunajská Streda.
Obhajca z Trnavy sa predstavil v treťoligovej Beluši, ktorú zdolal 4:0. Finalisti predošlého ročníka z Ružomberka triumfovali v Kežmarku vysoko 7:0 aj s hetrikom Adam Tučného. Najvýraznejšie sa ukázala kvalita mužstva z najvyššej súťaže na pôde oravskej TJ Sokol Zubrohlava, Žilina vyhrala na trávniku štvrtoligistu 8:0.
Podbrezová zvíťazila v Podkoniciach 3:1 a jediný gól za domácich strelil z penalty Matúš Turňa, bývalý hráč Železiarní, na priebežných 1:2. Najtesnejším výsledkom triumfoval Trenčín vo štvrtoligovej Dubnici, a to 2:1. Kontaktný a posledný gól duelu strelil v 55. minúte Lukáš Púček. O jeden gól vyhrala aj Dunajská Streda v Gabčíkove, a to 1:0.
Žreb štvrtého kola je na programe v piatok o 11.00 h v centrále Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Obhajca z Trnavy sa predstavil v treťoligovej Beluši, ktorú zdolal 4:0. Finalisti predošlého ročníka z Ružomberka triumfovali v Kežmarku vysoko 7:0 aj s hetrikom Adam Tučného. Najvýraznejšie sa ukázala kvalita mužstva z najvyššej súťaže na pôde oravskej TJ Sokol Zubrohlava, Žilina vyhrala na trávniku štvrtoligistu 8:0.
Podbrezová zvíťazila v Podkoniciach 3:1 a jediný gól za domácich strelil z penalty Matúš Turňa, bývalý hráč Železiarní, na priebežných 1:2. Najtesnejším výsledkom triumfoval Trenčín vo štvrtoligovej Dubnici, a to 2:1. Kontaktný a posledný gól duelu strelil v 55. minúte Lukáš Púček. O jeden gól vyhrala aj Dunajská Streda v Gabčíkove, a to 1:0.
Žreb štvrtého kola je na programe v piatok o 11.00 h v centrále Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
3. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu:
ŠK 1923 Gabčíkovo - FK DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:1)
Gól: 12. Gagua
FK Beluša - FC Spartak Trnava 0:4 (0:1)
Góly: 19. a 57. Paur, 48. Chorcheli, 65. Jureškin
MFK Kežmarok - MFK Ružomberok 0:7 (0:4)
Góly: 30., 76. a 83. Tučný, 27. a 32. Kelemen, 38. Slávik, 49. Luterán
FK Podkonice - FK Železiarne Podbrezová 1:3 (0:1)
Góly: 78. Turňa (z 11 m) - 32. Kujabi, 48. Hakobjan, 88. Petic
TJ Sokol Zubrohlava - MŠK Žilina 0:8 (0:2)
Góly: 70. a 80. Staník, 8. Bari, 22. Prokop, 49. Minárik, 57. Traore, 84. Hranica, 90.+1. Ďatko
FK Spartak Dubnica nad Váhom - AS Trenčín 1:2 (0:1)
Góly: 55. Púček - 1. Guibero, 47. Hájovský
ŠK 1923 Gabčíkovo - FK DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:1)
Gól: 12. Gagua
FK Beluša - FC Spartak Trnava 0:4 (0:1)
Góly: 19. a 57. Paur, 48. Chorcheli, 65. Jureškin
MFK Kežmarok - MFK Ružomberok 0:7 (0:4)
Góly: 30., 76. a 83. Tučný, 27. a 32. Kelemen, 38. Slávik, 49. Luterán
FK Podkonice - FK Železiarne Podbrezová 1:3 (0:1)
Góly: 78. Turňa (z 11 m) - 32. Kujabi, 48. Hakobjan, 88. Petic
TJ Sokol Zubrohlava - MŠK Žilina 0:8 (0:2)
Góly: 70. a 80. Staník, 8. Bari, 22. Prokop, 49. Minárik, 57. Traore, 84. Hranica, 90.+1. Ďatko
FK Spartak Dubnica nad Váhom - AS Trenčín 1:2 (0:1)
Góly: 55. Púček - 1. Guibero, 47. Hájovský