Dunajská Streda postúpila do 3. kola po triumfe nad Jelkou 4:0
FC Jelka - DAC Dunajská Streda 0:4 (0:1)
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda sa s prehľadom prebojovali do 3. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V stredajšom zápase 2. kola zvíťazili na ihrisku FC Jelka 4:0.
Slovnaft Cup 2. kolo:
Góly: 10. Djukanovič, 75. Gueye, 87. Nemanič, 89. Gagua
