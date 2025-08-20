Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
Dunajská Streda postúpila do 3. kola po triumfe nad Jelkou 4:0

Na snímke vľavo hráč Jelky Ivan Bodnar a hráč DAC Clement Ansah počas zápasu 2. kola Slovnaft Cupu medzi FC Jelka a FC DAC Dunajská Streda v Jelke v stredu 20. augusta 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

FC Jelka - DAC Dunajská Streda 0:4 (0:1)

Bratislava 20. augusta (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda sa s prehľadom prebojovali do 3. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V stredajšom zápase 2. kola zvíťazili na ihrisku FC Jelka 4:0.



Slovnaft Cup 2. kolo:

FC Jelka - DAC Dunajská Streda 0:4 (0:1)

Góly: 10. Djukanovič, 75. Gueye, 87. Nemanič, 89. Gagua
