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Košice postúpili do štvrťfinále, v rozstrele zdolali Zvolen
MFK Zvolen - FC Košice 2:2 (1:0, 2:2), 2:4 v rozstrele z 11 m
Autor TASR
Zvolen 19. novembra (TASR) - Futbalisti Košíc postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Vo štvrtkovom osemfinálovom stretnutí zdolali domáci Zvolen až po jedenástkovom rozstrele 4:2, v riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 2:2.
Slovnaft Cup - osemfinále:
MFK Zvolen - FC Košice 2:2 (1:0, 2:2), 2:4 v rozstrele z 11 m
Góly: 27. Qose, 68. Vrekič – 48. Madleňák, 57. Lichý. Rozhodovali: Malárik – Vorel, Hrmo, ŽK: Adayilo, Gono, Gaško, Filipiak – Dimun, Moore, Damjanovič, 411 divákov.
MFK Zvolen - FC Košice 2:2 (1:0, 2:2), 2:4 v rozstrele z 11 m
Góly: 27. Qose, 68. Vrekič – 48. Madleňák, 57. Lichý. Rozhodovali: Malárik – Vorel, Hrmo, ŽK: Adayilo, Gono, Gaško, Filipiak – Dimun, Moore, Damjanovič, 411 divákov.