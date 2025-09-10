< sekcia Šport
Michalovce vyhrali v Sobranciach 10:0, Slovan otočil na pôde Nádszegu
Cestu k odvráteniu potenciálnej blamáže začali ešte v nadstavení úvodného dejstva Alasana Yirajang s Mykolom Kucharevičom a víťazný gól potom vsietil Marko Tolič.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava postúpili do 3. kola Slovnaft Cupu po výhre 4:2 na pôde piatoligového FC Nádszeg. Michalovce si zabezpečili miestenku v ďalšej fáze po oveľa jednoznačnejšom triumfe 10:0 v Sobranciach.
Slovan síce zvládol „povinnú jazdu“ a čaká ho duel v Piešťanoch, ale ešte na konci prvého polčasu senzačne prehrával 0:2 po góloch Lohana Torresa a Ladislava Botla. Cestu k odvráteniu potenciálnej blamáže začali ešte v nadstavení úvodného dejstva Alasana Yirajang s Mykolom Kucharevičom a víťazný gól potom vsietil Marko Tolič. Michalovce strelili úvodný gól už v tretej minúte zásluhou Kida Taylora-Harta, ktorý pridal o chvíľu ešte jeden presný zásah. Po dva góly si pripísali aj Jose Lopez a Juši Šimamura. V ďalšej fáze sa predstavia na ihrisku Sniny.
2. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu (výsledky účastníkov Niké ligy):
FK Sobrance-Sobranecko - MFK Zemplín Michalovce 0:10 (0:8)
FC Nádszeg - ŠK Slovan Bratislava 2:4 (2:2)
