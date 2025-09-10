Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Michalovce vyhrali v Sobranciach 10:0, Slovan otočil na pôde Nádszegu

Na snímke zľava Jamal Musiala (Bayern) a Marko Tolič (Slovan) bojujú o loptu počas zápasu záverečného 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov - Slovan Bratislava v Mníchove v stredu 29. januára 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Cestu k odvráteniu potenciálnej blamáže začali ešte v nadstavení úvodného dejstva Alasana Yirajang s Mykolom Kucharevičom a víťazný gól potom vsietil Marko Tolič.

Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava postúpili do 3. kola Slovnaft Cupu po výhre 4:2 na pôde piatoligového FC Nádszeg. Michalovce si zabezpečili miestenku v ďalšej fáze po oveľa jednoznačnejšom triumfe 10:0 v Sobranciach.

Slovan síce zvládol „povinnú jazdu“ a čaká ho duel v Piešťanoch, ale ešte na konci prvého polčasu senzačne prehrával 0:2 po góloch Lohana Torresa a Ladislava Botla. Cestu k odvráteniu potenciálnej blamáže začali ešte v nadstavení úvodného dejstva Alasana Yirajang s Mykolom Kucharevičom a víťazný gól potom vsietil Marko Tolič. Michalovce strelili úvodný gól už v tretej minúte zásluhou Kida Taylora-Harta, ktorý pridal o chvíľu ešte jeden presný zásah. Po dva góly si pripísali aj Jose Lopez a Juši Šimamura. V ďalšej fáze sa predstavia na ihrisku Sniny.



2. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu (výsledky účastníkov Niké ligy):

FK Sobrance-Sobranecko - MFK Zemplín Michalovce 0:10 (0:8)

FC Nádszeg - ŠK Slovan Bratislava 2:4 (2:2)

