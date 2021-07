O Slovenský pohár zabojuje 226 klubov, hrať sa bude aj predkolo

Bratislava 8. júla (TASR) – Do novej sezóny Slovenského pohára vo futbale – Slovnaft Cupu sa prihlásilo 226 mužstiev, od účastníkov najvyššej Fortuna ligy až po víťazov oblastných pohárov. V poradí 53. ročník SP sa začne predkolom v nedeľu 25. júla. Triumf obhajuje ŠK Slovan Bratislava, ktorý v májovom finále na Tehelnom poli zdolal MŠK Žilina 2:1 po predĺžení.



Do pohára sa prihlásilo 23 klubov z Bratislavského futbalového zväzu, 61 zo Západoslovenského futbalového zväzu, 66 zo Stredoslovenského futbalového zväzu, 50 z Východoslovenského futbalového zväzu, 12 fortunaligistov a 14 druholigistov.



„Spolu je to 226 klubov a nás na Slovenskom futbalovom zväze teší, že napriek pandémii sa do nadchádzajúceho ročníka pohára prihlásili iba o tri tímy menej ako v minulosezónnej edícii. Bohužiaľ, niekoľko prihlášok sme museli aj zamietnuť, nakoľko tie prišli už po uzávierke alebo až po samotnom vyžrebovaní," uviedol pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) vedúci oddelenia riadenia súťaží Miroslav Richtárik.



Pri tvorbe tohtosezónneho pavúka museli zástupcovia SFZ myslieť na to, že okrem 26 nasadených tímov z dvoch najvyšších súťaží v 2. kole, sú nasadené aj ďalšie kluby, a to z regionálnej úrovne, ktoré minulý ročník Slovenského pohára nemohli pre pandemické opatrenia dohrať. Nasledujúci ročník Slovnaft Cupu bude pozostávať z predkola a 8 kôl – od prvého po finále.



„Predkolo a prvé kolo je založené na regionálnom princípe, to znamená, že sa medzi sebou stretnú spravidla len mužstvá z jedného regiónu. Dvojice si žrebujú samotné regióny, následne sa vytvára pavúk, ktorý je platný aj pre ďalšie dve kolá. Od štvrtého kola sa už každé ďalšie žrebuje samostatne," dodal Richtárik.