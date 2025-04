VIDEO: Obhajca Ružomberok vyhral v Banskej Bystrici 2:0

Slovnaft cup – odveta semifinále:



MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Ružomberok 0:2 (0:1)



Góly: 3. Chobot, 84. Madleňák. Rozhodovali: Glova – Bednár, Vitko. ŽK: Migaľa – Souček, Bačkovský, 1472 divákov



Banská Bystrica: Trnovský – Mensah, Hlinka (46, Považanec), Migaľa – Šikula (73. Pišoja), Ľupták, Richtárech (56. Veselovský), Sy – Mihályi (46. Záhumenský), Malec, Paulo Victor (56. Rymarenko)



Ružomberok: Bačkovský – Gomola, Maslo, Malý (46. Mojžiš) – Domonkos (64. Múdry), Souček, Božík, Chobot (46. Madleňák) –Huf (61. Gerec), Boďa (79. Lavrinčík), Tučný



/prvý zápas: 1:2, do finále postúpil Ružomberok/

Hlasy po zápase:



Tomáš Ďubek, asistent trénera Banskej Bystrice: „Ružomberok mal dva a pol šance a dal dva góly. Bol efektívny a postrážil si to hrou, ktorá zdobí prácu trénera Smetanu. Teda dobrou defenzívou a organizáciou. My sme si žiadnu veľkú šancu nevypracovali, takže súper vyhral zaslúžene a ide do finále. Mám to nevyšlo. V oboch týchto semifinálových zápasoch dostali šancu hráči zo širšieho kádra, keďže našou prioritou je liga. Máme päť kôl na to, aby sme zamakali a zachránili sa. Vieme, že po finálovom pohárovom zápase máme v lige Ružomberok doma a máme tohto súpera na rozdiel troch bodov, takže treba sa aj takto na to pozerať.“



Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „Chceli sme vychádzať z aktívnej a organizovanej defenzívy a dostávať súpera pod tlak. Pomohol nám rýchly gól a o to viac sme sa mohli sústrediť na náš zámer, mať viac pokoja. Darilo sa nám držať súpera na dištanc a boli sme neustále nebezpeční. Už po prvom polčase mohol byť rozdiel dvojgólový a rozhodli by sme o osude duelu skôr, ušetrili aj sily. Škoda, že sa tak nestalo. Zostavu sme však prerotovali, rozložili sme sily medzi viacerých hráčov, aby sme zvládli aj ďalšie ligové zápasy. Pristúpili všetci k tomu zodpovedne.“



Banská Bystrica 15. apríla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Obhhajca trofeje vyhral v semifinálovej odvete na ihrisku Dukly Banská Bystrica 2:0 a nadviazal tak na domáci triumf 2:1 v prvom stretnutí. Ružomberok sa vo finále, ktoré je na programe 1. mája v Dunajskej Strede, stretne so Spartakom Trnava. Vlani Ružomberok v pohárovom finále v Košiciach zdolal Trnavu 1:0.Liptáci otvorili skóre duelu už v tretej minúte, keď z dvadsiatich metrov presne namieril k ľavej žrdi Chobot. A mohlo to byť aj o dva góly, pretože o dvadsať minút neskôr sa ocitol v úniku Huf, no brankár Trnovský loptu vyrazil a Huf následne neuspel ani z dorážky, tentoraz zasiahol na čiare hlavičkou Mensah. Domáci prakticky vpredu nehrozili a hostia si v závere ešte poistili výhru nekompromisnou strelou Madleňáka z hranice päťky.