Kapitán Žiliny Paur sa teší na finále Slovenského pohára

Bratislava 18. mája (TASR) - Tréner futbalistov MŠK Žilina Pavol Staňo rešpektuje silu bratislavského Slovana, no v stredajšom finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2020/2021 chce so svojím tímom uspieť.



Ak by sa žlto-zeleným podarilo zaskočiť favorizovaného ašpiranta na double, získali by domácu pohárovú trofej iba druhýkrát v jeho novodobej ére a zároveň by si vybojovali miestenku v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy.



"Chceme si to so Slovanom rozdať. Rešpektujeme jeho silu, ale tešíme sa na zápas a urobíme všetko pre to, aby sme tu zajtra uspeli," povedal Staňo na predzápasovej tlačovej konferencii. Zdravotný stav tímu je dobrý, v stredu bude Žilinčanom chýbať iba útočník Patrik Iľko.



"Budeme sa snažiť využiť naše silné stránky. Ak by sme uspeli, bol by to obrovský impulz do ďalšej práce. Sezóna sa pre naše mužstvo začala divoko, vstupovali sme do nej s mladým mužstvom, ktoré sa kryštalizovalo. Na konci sezóny sme iní ako na začiatku. Dovolím si povedať, že kvalitnejší a skúsenejší," tvrdí Staňo.



Žilinský kapitán Jakub Paur si myslí, že nastal ideálny čas pripísať si v piatom tohtosezónnom vzájomnom stretnutí so Slovanom prvé víťazstvo.



"Verím tomu, že zajtra bude ideálny čas, aby sme konečne nad Slovanom vyhrali. Myslím si, že sme stopercentne pripravení. Sústredíme sa na seba a náš výkon. Pre Slovan môže byť výmena trénera nový impulz, hráči sa mu budú chcieť ukázať," poznamenal Paur.



Motivácia pre MŠK Žilina je veľká - účasť v pohárovej Európe, ktorú nevybojovalo prostredníctvom dlhodobej ligovej súťaže. Víkendová remíza 1:1 v Trnave rozhodla o tom, že Žilinčania obsadia v tabuľke konečnú štvrtú priečku.



"Samozrejme sme chceli už v Trnave vyhrať a udržať sa v hre o 3. miesto, bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Pred nami je nová výzva, finále pohára. Verím, že na druhý pokus sa nám podarí vybojovať miestenku v pohárovej Európe," dodal Paur.



Podľa neho je pre Slovan výhoda, že finále sa uskutoční na jeho štadióne. "Určite je to pre neho výhoda, ale my máme natoľko mentálne silné mužstvo na to, aby sme Slovan zdolali aj na jeho trávniku. Za našu výhodu považujem, že na rozdiel od Slovana sme hladní po úspechu. Budeme viac nahecovaní a namotivovaní, Slovan má na konte viac trofejí ako my, no my budeme o to dravejší," adresoval Paur slová do boja.



Finálový duel povedie ako hlavný rozhodca Peter Kráľovič, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. V prípade nerozhodného výsledku po 90 minútach nasleduje predĺženie 2x15 minút. Pokiaľ zostane stav nerozhodný, určí víťaza rozstrel z 11 m.