Slovan v prvom semifinále Slovnaft Cupu zdolal Zlaté Moravce

1. semifinále SP - Slovnaft Cupu:



Slovan Bratislava - ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:1 (2:1)



Góly: 8. a 28. Ožbolt, 73. Medved, 83. Strelec - 14. Cmiljanič, ŽK: Ďubek, Brašeň (obaja ViOn), rozhodovali: Glova - Bednár, Ádám, bez divákov.



zostavy a striedania:



Slovan: Šulla - Medveděv, Bajrič, Božikov, Vernon - Nono (71. Mustafič), Rabiu - Daniel (46. Weiss), Holman (78. Strelec), Moha - Ožbolt (71. Medved)



Zlaté Moravce-Vráble: Pindroch – Tóth, Asanović, Chren - Sloboda - Hrnčár, Grozdanovski (78. Ďubek), Richtárek (58. Duga), Brašeň - Kovaľ (58. Švec), Cmiljanič (78. Válovčan)



Bratislava 16. júna (TAR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorok v prvom semifinále 51. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2019/2020 na Tehelnom poli nad ViOn-om Zlaté Moravce-Vráble 4:1. Dva góly za "" strelil slovinský útočník Alen Ožbolt, ďalšie pridali jeho krajan Žan Medved a David Strelec. Odveta je na programe o týždeň v Zlatých Moravciach (18.00 h.).Prvý polčas podľa očakávania priniesol hru na jednu bránu, Slovan mal územnú prevahu, ViOn sa snažil pozorne brániť a vyrážať do brejkov. Ako prvý to strelecky skúsil domáci obranca Medveděv, ale minul. Z reproduktorov štadióna nahradili fanúšikov nahrané chorály, tí domáci by sa dostali do varu už v 8. minúte. Holmanovu štipľavú strelu vyrazil brankár hostí Pindroch len pred seba a dobiehajúci Ožbolt už nemal problém otvoriť skóre. ViOn z ničoho nič vyrovnal v 14. minúte, keď sa Brašeňov center odrazil od obrancu opäť k nemu a spätnú prihrávku Cmiljanič na dvakrát dostal za Šullu. Jeho prvú strelu ešte domáci brankár vyrazil, ale na doklepnutie hlavičkou už nemal nárok. Slovan si išiel svoje, snažil sa otvoriť súpera, ten pozorne bránil. Strely Holmana či Mohu gól neznamenali, ale v 28. minúte už favorit opäť viedol. Na malom priestore domáci súpera úplne vyšachovali, Moha si narazil s Ožboltom, šikovne mu ešte raz loptu vrátil a slovinský útočník prestrelil Pindrocha. V závere polčasu ešte zahrozil ViOn, po priamom kope si na center vyskočil Asanovič, ale hlavičkoval nad.Obraz hry sa nezmenil ani v druhom dejstve, "" obliehali súperovu šestnástku, ale zahadzovali šance. V 50. minúte netrafil z nádejnej pozície Bajrič a v 57. minúte po predĺženom rohu nebezpečne hlavičkoval De Marco, ale Pindroch skvele zachránil. Na 3:1 v 73. minúte zvýšil po dravom prieniku strelou medzi nohy Pindrocha ďalší slovinský útočník Medved, ktorý len pár okamihov predtým vystriedal Ožbolta. Tomu hra chutila a v 80. minúte po rýchlom úniku cez stred trafil pravú tyč. O tri minútky sa Medved opäť dostal do samostatného nájazdu na Pindrocha, ten jeho strelu vyrazil ku ďalšiemu striedajúcemu hráčovi Strelcovi, ktorý ju presne umiestnil do siete - 4:1. V poslednej minúte riadneho hracieho času ešte po Weissovom prieniku a prihrávke zahodil veľkú šancu Medved, ktorého výborne vychytal Pindroch.Karol Praženica, tréner Zlatých Moraviec: "."Ján Kozák, tréner Slovana: "