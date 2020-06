Slovan je vo finále Slovenského pohára, Weiss sa cíti lepšie

Zlaté Moravce 24. júna (TASR) – Futbalistov bratislavského Slovana delí jedno víťazstvo od zisku šestnástej trofeje v Slovenskom pohári v klubovej histórii. V utorňajšej odvete semifinále Slovnaft Cupu 2019/2020 uspeli v Zlatých Moravciach 2:0, potvrdili triumf z úvodného zápasu 4:1 a naďalej môžu pomýšľať na domáce double.



Zverenci Jána Kozáka spečatili obhajobu fortunaligového titulu už cez víkend a v stredu 8. júla môžu na Tehelnom poli pridať aj pohárový úspech.



„Oslava bola malá, teraz sa pripravíme čo najlepšie. Chceme vyhrať všetky zápasy, pohár a keď, tak oslavovať môžeme potom. Budeme pracovať, aby sme nabudúce hrali lepšie, lebo v Dunajskej Strede ani vo finále pohára taký výkon určite stačiť nebude. Súper mal na moje gusto veľa šancí, musíme byť zodpovednejší. Po prvom zápase sme možno mali v hlavách, že je rozhodnuté. V tomto musíme hrať lepšie, toľko šancí si súperi nevypracovali za tri, štyri zápasy," zôdraznil Kozák.



Jeho mužstvo spozná finálového súpera v stredu, o 18.00 h je na programe odveta medzi domácim MFK Ružomberok a FC DAC 1904 Dunajská Streda. V prvom súboji sa v Dunajskej Strede zrodila remíza 1:1. Bratislavčania cestujú v najbližšom fortunaligovom stretnutí práve na Žitný ostrov, nie však v nedeľu, ale až v stredu 1. júla, aby sa šláger 3. kola nadstavbovej skupiny o titul mohol odohrať s diváckou kulisou.



„Všetko je v poriadku, my sa pripravíme na súpera. Je to zmena, lebo niečo sme mali naplánované, ale budú tam diváci, to chceme, takže tešíme sa. Samozrejme, chceme sa zlepšovať, zápasov nebolo veľa, minutáž sme rozkúskovali. Teraz budeme chcieť, aby niektorí hráči nastupovali pravidelnejšie, aj každé tri dni, aby sme sa dostali do dobrého tempa," dodal Kozák.



Do tempa sa dostáva aj krídelník Vladimír Weiss, ktorý sa v utorok prvýkrát predstavil v základnej zostave Slovana a pripísal si aj premiérový súťažný zásah v belasom drese. V druhom polčase premenil jedenástku.



„Som rád, že to tam konečne padlo. Ďakovačka bola ľuďom, ktorí mi veľmi pomáhali k návratu, preto som bežal k nim. Povedal som im, nech ma čakajú, a som rád, že to vyšlo," uviedol 30-ročný Weiss, ktorý pobudol na trávniku do 70. minúty.



„Povedal som, že sa budem snažiť odohrať čo najviac. Je to na trénerovi, on chcel, že to bude test, ako bude reagovať telo. Uvidíme, ako sa budem cítiť v stredu, vo štvrtok. Cítim sa zo zápasu na zápas lepšie. Ešte to nie je úplne ono, ale myslím si, že to bolo zatiaľ najlepšie z mojej strany."