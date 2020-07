Slovan mieri za double, Ružomberčania majú menšie skúsenosti

finále 51. ročníka SP - Slovnaft Cupu 2019/2020, streda 8. júla o 18.00 h na NFŠ v Bratislave:



ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok (rozhodujú: Glova, Bednár, Hrčka, RTVS)



Cesta ŠK Slovan Bratislava do finále Slovanft Cupu 2019/2020:



1. kolo: voľno

2. kolo: Liptovská Štiavnica - ŠK Slovan 0:4

3. kolo: Oravská Poruba - ŠK Slovan 0:7

4. kolo: Partizán Bardejov - ŠK Slovan 2:5

5. kolo: ŠK Slovan - MŠK Žilina 2:0

štvrťfinále: AS Trenčín - ŠK Slovan 2:3

semifinále: 1. zápas: ŠK Slovan - ViOn Zlaté Moravce 4:1, odveta: ViOn Zlaté Moravce - ŠK Slovan 0:2



Cesta MFK Ružomberok do finále Slovnaft Cupu 2019/2020:



1. kolo: voľno

2. kolo: OŠK Švošov - Ružomberok 0:6

3. kolo: MŠK FORMAT Martin - Ružomberok 0:2

4. kolo: TJ Mladosť Kalša - Ružomberok 2:6

5. kolo: FK Senica - Ružomberok 1:1, 3:4 rozstrel z 11 m

štvrťfinále: ŠKF iClinic Sereď - Ružomberok 0:2

semifinále: 1. zápas: DAC Dunajská Streda – Ružomberok 1:1, odveta: Ružomberok - DAC Dunajská Streda 3:0



Historický prehľad výsledkov finálových zápasov Slovenského pohára vo futbale:



2019: FC SPARTAK TRNAVA - MŠK Žilina 3:3 pp, 4:1 v rozstrele z 11m / Nitra

2018: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MFK Ružomberok 3:1 / Trnava

2017: MFK Skalica - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:3 / NTC Poprad

2016: ŠK Slovan Bratislava - AS TRENČÍN 1:3 (0:0) / Trnava

2015: AS TRENČÍN - FK Senica 2:2 po predĺžení (1:1, 1:1), 3:2 v rozstrele z 11 m / Poprad

2014: Slovan Bratislava - MFK KOŠICE 1:2 (1:1) / Myjava

2013: MŠK Žilina - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:2 (0:1) / Ružomberok

2012: FK Senica - MŠK ŽILINA 2:3 pp (2:2, 1:1) / Bardejov

2011: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MŠK Žilina 3:3 (1:2, 2:2) po predĺžení, na pok. kopy 5:4 / Banská Bystrica

2010: FC Spartak Trnava - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:6 (0:3) / Michalovce

2009: MFK KOŠICE - FC Artmedia Petržalka 3:1 (1:0) / Senec

2008: FC ARTMEDIA PETRŽALKA - FC Spartak Trnava 1:0 (0:0) / Žilina

2007: FC Senec - FC VION ZLATÉ MORAVCE 0:4 (0:1) / Bratislava

2006: Spartak Trnava - MFK RUŽOMBEROK 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:4 / Bratislava

2005: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - FC Artmedia Bratislava 2:1 / Nitra

2004: ARTMEDIA PETRŽALKA - Steel Trans Ličartovce 2:0 / Dunajská Streda

2003: MATADOR PÚCHOV - Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení / Topoľčany

2002: VTJ KOBA SENEC - Matador Púchov 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), na pok. kopy 4:2 / Považská Bystrica

2001: INTER BRATISLAVA - MŠK SCP Ružomberok 1:0 / Dubnica nad Váhom

2000: INTER BRATISLAVA - 1. FC Košice 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:2 / Prešov

1999: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 3:0 / Žiar nad Hronom

1998: SPARTAK TRNAVA - 1. FC Košice 2:0 / Bratislava

1997: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 1:0 / Trenčín

1996: CHEMLON HUMENNÉ - Spartak Trnava 2:1 / Vranov

1995: INTER BRATISLAVA - DAC Dunajská Streda 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 3:1 / Dubnica

1994: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 2:1 po predĺžení / Brezno

1993: 1. FC KOŠICE - DAC Dunajská Streda 0:0, na pok. kopy 5:4 / Rimavská Sobota

1992: TATRAN PREŠOV - Lokomotíva Košice 2:0 / Dolný Kubín

1991: SPARTAK TRNAVA - FC Nitra 1:0 / Ružomberok

1990: INTER BRATISLAVA - ZVL Žilina 6:0 / Žiar nad Hronom

1989: SLOVAN BRATISLAVA - ZVL Považská Bystrica 2:1 / Hlohovec

1988: INTER BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:0 / Trenčín

1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Plastika Nitra 0:0, na pok. kopy 6:5 / Trnava

1986: SPARTAK TRNAVA - ZVL Žilina 1:0 / Prievidza

1985: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Tatran Prešov 1:1 a 1:0

1984: INTER BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:0 a 1:0

1983: SLOVAN BRATISLAVA - Plastika Nitra 0:0 a 1:1

1982: SLOVAN BRATISLAVA - ZŤS Petržalka 3:1 a 0:0

1981: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - ZŤS Košice 1:1 a 1:0

1980: ZŤS KOŠICE - ZVL Žilina 2:4 a 5:0

1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Inter Bratislava 2:2 a 3:0

1978: JEDNOTA TRENČÍN - Slovan Bratislava 1:0 a 3:1

1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - ZVL Žilina 0:2 a 4:0

1976: SLOVAN BRATISLAVA - Inter Bratislava 0:0 a 2:1

1975: SPARTAK TRNAVA - AC Nitra 2:0 a 1:2

1974: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 0:0 a 2:2, na pok. kopy 6:5

1973: VSS KOŠICE - Tatran Prešov 3:0 a 3:3

1972: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:2 a 4:1 po predĺžení

1971: SPARTAK TRNAVA - Slovan Bratislava 2:0 a 0:1

1970: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:2 a 1:0



Historický prehľad výsledkov Československého pohára



1993: 1. FC KOŠICE - Sparta Praha 5:1

1992: Sparta Praha – TATRAN PREŠOV 2:1

1991: Baník Ostrava – SPARTAK TRNAVA 6:1

1990: Dukla Praha - INTER BRATISLAVA 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 5:4

1989: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:0

1988: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 2:0

1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Sparta Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:2

1986: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:3

1985: Dukla Praha - LOKOMOTÍVA KOŠICE 3:2

1984: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 4:2

1983: Dukla Praha - SLOVAN BRATISLAVA 2:1

1982: SLOVAN BRATISLAVA - Bohemians Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 4:2

1981: Dukla Praha - DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 4:1

1980: Sparta Praha - ZŤS KOŠICE 2:0

1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Baník Ostrava 2:1

1978: Baník Ostrava - JEDNOTA TRENČÍN 1:0

1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Sklo Union Teplice 2:1

1976: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:2 a 1:0

1975: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 3:1 a 1:0

1974: SLOVAN BRATISLAVA - Slavia Praha 0:1 a 1:0, na pok. kopy 4:3

1973: Baník Ostrava - VSS KOŠICE 1:2 a 3:1

1972: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 0:1 a 4:3, na pok. kopy 4:2

1971: SPARTAK TRNAVA - Škoda Plzeň 2:1 a 5:1

1970: TJ GOTTWALDOV - Slovan Bratislava 3:3 a 0:0, na pok. kopy 4:3



Víťazi Slovenského pohára od r. 1993:



8 - Slovan Bratislava (2018, 2017, 2013, 2011, 2010, 1999, 1997, 1994)

3 - Inter Bratislava (2001, 2000, 1995)

2 - Artmedia Petržalka (2008, 2004), MFK Košice (2014, 2009), AS Trenčín (2016, 2015), Spartak Trnava (2019, 1998)

1 - MŠK Žilina (2012), FC ViOn Zlaté Moravce (2007), MFK Ružomberok (2006), Dukla Banská Bystrica (2005), Matador Púchov (2003), VTJ Koba Senec (2002), 1. FC Košice (1993)

Bratislava 7. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok budú aktérmi stredajšieho finále 51. ročníka Slovenského pohára – Slovnaft Cupu 2019/2020. Duel o prestížnu trofej je na programe 8. júla o 18.00 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Víťaz na pohárovom tróne nahradí Trnavu, ktorá pred rokom v Nitre v jedenástkovom rozstrele zdolala Žilinu."Belasí" budú útočiť na cenné double, keďže už dávnejšie suverénne ovládli Fortuna ligu a zabezpečili si účasť v Lige majstrov. Ak sa im ho podarí získať, bude sa hrať ligová baráž o Európsku ligu UEFA, kde sa stretnú štyri mužstvá (Trenčín, Ružomberok, Trnava a Michalovce). V prípade, že "Ruža" senzačne zaskočí favorita, vybojuje si nielen trofej, ale aj miestenku v EL.Slovenský pohár sa koná nepretržite už vyše polstoročie. Najúspešnejším klubom v ňom je práve Slovan, ktorého hráči trofej dvíhali nad hlavu už 15-krát, z toho osemkrát v ére samostatnosti. Ružomberku sa to podarilo len raz, keď v roku 2006 získal double. Vo finále pohára bol ešte v rokoch 2001 a 2018. V tejto sezóne, ktorú na niekoľko mesiacov stopla pandémia koronavírusu, sa v súťaži predstavilo 230 mužstiev.Favoritom finále sú bez pochýb "belasí". Zverenci trénera Jána Kozáka ml. nemajú momentálne na Slovensku konkurenciu, ale finále sa hrá na jeden zápas a býva zradné. V prípade chyby neexistuje priestor na opravu, čo si uvedomuje aj obranca Bratislavčanov Jurij Medveděv. "" citovala ho oficiálna klubová webstránka. "," dodal 24-ročný pravý obranca. Slovan na ceste do finále postupne vyradil Liptovskú Štiavnicu, Oravskú Porubu, Bardejov, Žilinu, Trenčín a v semifinále Zlaté Moravce."Ruža" je pre Slovan pomerne nepríjemný súper. V dvoch tohtosezónnych konfrontáciách na Tehelnom poli prehrala vždy iba 0:1 a doma so Slovanom remizovala v októbri minulého roka 1:1. Mužstvo pod vedením trénerského tandemu Ján Haspra a Marek Sapara predvádza solídne výkony, hoci naposledy v lige prehrala v Trnave. Kouč Haspra po júnovej nadstavbovej prehre na Tehelnom poli vyjadril nádej, že sa Ružomberok ešte so Slovanom v NFŠ stretne vo finále, a to sa mu aj splnilo. V semifinále jeho tím vyradil Dunajskú Stredu, keď v MOL Aréne remizoval 1:1 a v odvete pod Čebraťom súpera zdolal 3:0. Na ceste do finále Ružomberok postupne eliminoval Švošov, Martin, Kalšu, v osemfinále v rozstrele z 11 m Senicu a vo štvrťfinále Sereď.Duel povedie ako hlavný rozhodca Filip Glova, odvysiela ho v priamom prenose RTVS. Zápas je vyhlásený za rizikový, takže vstupenky naň sa predávali len na meno a priezvisko. Platia tiež nariadenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) pre hromadné podujatia. Vstup a pobyt na štadióne tak bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Na zápas je v platnosti nový systém sedenia, ktorý je upravený na základe ÚVZ. "," informoval SFZ ako hlavný organizátor zápasu.