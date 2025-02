Slovan zdolal Trenčín 3:1 a postúpil do štvrťfinále

osemfinále SP - Slovnaft Cupu:



ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 3:1 (1:0)



Góly: 43. a 79. Tolič, 63. Marcelli - 52. Jude



/Slovan postúpil do štvrťfinále/

Bratislava 4. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V utorkovom osemfinálovom stretnutí si poradili s hráčmi AS Trenčín 3:1 a v ďalšej fáze si zmerajú sily s FC Košice.šli do vedenia v 43. minúte, keď sa k odrazenej lopte dostal chorvátsky stredopoliar Marko Tolič. Po zmene strán hostia vyrovnali zásluhou Nigérijčana Sundaya Judea, no krátko na to zasiahol striedajúci Nino Marcelli. Poistku ešte v závere pridal opäť Tolič.