VIDEO: Slovan zdolal v úvodnom zápase semifinále Trnavu 2:1

prvý zápas semifinále Slovnaft Cupu



ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 2:1 (2:1)



Góly: 31. Mak, 41. Vojtko - 12. Ofori. ŽK: Vojtko - Twardzik, Mikovič, Holík. Rozhodcovia: Očenáš – Jekkel, Pacák, 7816 divákov



Slovan: Trnovský – Pauschek (78. Blackman), Bajrič, Voet, Vojtko (86. Kašia) – Szöke, Savvidis (67. Ibrahim) – Marcelli (67. Strelec), Tolič, Mak (78. Weiss ml.) – Barseghjan



Trnava: Frelih – Holík, Štetina, Twardzik, Mikovič – Badolo (90.+1 Jureškin), Ofori, Zeljkovič, Sabo (87. Pich) – Kratochvíl – Ďuriš (59. Paur)



hlasy trénerov /zdroj: JOJ Šport/:



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Myslím si, že to bol pre ľudí výborný pohárový zápas. Množstvo šancí na oboch stranách, my sme mali viac gólových príležitostí ako Trnava. Vstúpili sme do zápasu zle, dobré bolo, že sme otočili priebeh z 0:1 na 2:1. Mali sme však streliť aj tretí gól, takto je to ešte všetko otvorené. Za daného stavu som s výsledkom spokojný. Dal som šancu viacerým hráčom z užšieho kádra, kvalita sa však nedá nahradiť len tak. Bol to typický derby zápas, malo to všetko.“



Michal Gašparík, tréner Trnavy: „Je to semifinále a viedli sme v ňom 1:0. Viem, že hráme na Slovane, ale nemalo by sa stať, že to súper otočí do polčasu. Mali sme veľmi dobrý druhý polčas a sme schopní ísť do finále. Mám plán a viem, ako sa nám to môže podariť. Potrebujeme, aby nám prišli doma ľudia, tu ich bolo 8-tisíc, my potrebujeme doma 10-tisíc, aby nás dotlačili do finále.“

Bratislava 2. apríla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvládli úvodný zápas semifinále Slovnaft Cupu a priblížili sa k finálovej účasti. "Belasí" na Tehelnom poli zdolali v derby FC Spartak Trnava 2:1. Odveta je na programe v utorok 15. apríla v Trnave (18.00 h).Trnava sa ujala vedenia zo svojej prvej akcie. Po centri do šestnástky nezvládol hlavičkový súboj domáci obranca Siemen Voet, zakončenie Erika Saba ešte vyrazil Martin Trnovský, nekompromisne však dorazil Kelvin Ofori. "Belasí" do polčasovej prestávky nepriaznivý vývoj otočili zásluhou Róberta Maka a Matúša Vojtka. Dobrou správou pre Slovan bol v 67. minúte aj návrat Davida Strelca, ktorý sa vrátil po mesačnej absencii zapríčinenej svalovým zranením. Spartak nedokázal udrieť v 70. minúte, keď bol v šanci Jakub Paur, ani v záverečných minútach po ďalekonosnej strele Adriana Zeljkoviča. V oboch prípadoch sa zaskvel Trnovský.Druhú semifinálovú dvojicu tvoria obhajca trofeje MFK Ružomberok a MFK Dukla Banská Bystrica. Pred odvetou sú v lepšej východiskovej pozícii Liptáci, ktorí zvíťazili 2:1.