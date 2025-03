Slovan zvíťazil v Košiciach 1:0 a je štvrtý semifinalista

štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu:



FC Košice - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)



Gól: 38. Barseghjan. Rozhodcovia: Marhefka - Jekkel, Čajka, ŽK: Miljanič, Zsigmund, Innocenti, Kenžebek, Jakúbek - Metsoko, Savvidis, Barseghjan, Takáč, Wimmer, ČK: Ignatenko (po 2. ŽK).



Košice: Kira – Jakubko, Krivák, Innocenti (75. Bokros) – Benissan (75. Kenžhebek), Zsigmund (64. Jakúbek), Gallovič (64. Jones), Magda – Faško – Niarchos, Miljanič (64. Čerepkai)



Slovan: Takáč – Pauschek (84. Voet), Kašia, Bajrič, Wimmer – Savvidis, Ignatenko – Barseghjan (90.+3 Szöke), Tolič (66. Mak), Marcelli (67. Blackman) – Metsoko (46. Ibrahim)



Košice 12. marca (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V stredajšom štvrťfinále zvíťazili v Košickej futbalovej aréne nad domácim FC 1:0. Jediný gól zápasu strelil v 38. minúte Tigran Barseghjan. Okrem "belasých" sa v semifinále 56. ročníka Slovenského pohára predstavia aj Banská Bystrica, Trnava a Ružomberok, ktorý je obhajca prvenstva.Tímy sa stretli druhýkrát v priebehu štyroch dní a po nedeľňajšom zápase (2:3) spravili obaja tréneri viacero zmien v základnej zostave. V prvom polčase boli ofenzívne aktívnejší Košičania. V 12. minúte bol blízko ku gólu Bennisan, ale proti jeho strele pohotovo zasiahol obranca Bajrič a následne aj brankár Takáč. Gólom sa neskončila ani strela Faška v 34. minúte, ktorá letela tesne vedľa žrde a keď krátko na to Bennisan neskóroval po efektnej zasekávačke, udreli hostia. Domáci stredopoliar Gallovič neustrážil Barseghjana, ktorý sa po košickej akcii dostal do úniku takmer od vlastnej šestnástky a prekonal brankára Kiru - 0:1. V tom čase už v KFA husto pršalo, no v druhom dejstve bolo počasie futbalovejšie.Košičania nepoľavili z ofenzívnej snahy a nový impulz dostali v 57. minúte, keď stredopoliar hostí Ignatenko dostal červenú kartu. Domáci boli naďalej ofenzívne aktívni, no zlyhali vo finálnej fáze svojich akcií. Slovanisti ustáli košické snahy a udržali tesný výsledok.