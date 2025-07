Slovnaft Cup si zahrá rekordných 292 klubov

Bratislava 10. júla (TASR) - Slovenský futbalový pohár Slovnaft Cup si zahrá v sezóne 2025/26 rekordných 292 klubov. Zápasom predkola medzi FK Veľký Cetín – TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce (18. júla 2025) sa začne už 57. edícia pohárovej súťaže, v ktorej bude obhajovať trofej FC Spartak Trnava.



Pre malé, amatérske kluby je nepochybne veľkým lákadlom, že im môže stačiť aj jediné víťazstvo na to, aby na svojom ihrisku privítali účastníka Niké ligy, a to už v 2. kole súťaže. Na základe „pavúka“ je zrejmé, že víťaz súboja medzi TJ Družstevník Topoľníky a FC Nádszeg/Trstice privíta v domácom prostredí rekordného slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava, ktorý je rekordérom aj v počte prvenstiev v domácom pohári.



Obhajcu trofeje Spartak Trnava čaká lepší z dvojice Futbalová akadémia Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo – AC Nitra. Pod Zoborom by sa tak mohli dočkať ďalšej zaujímavej konfrontácie. Pred rokom účastník VI. ligy stred doma privítal bratislavský Slovan, ktorému v 2. kole podľahol 0:5 pred 5213 divákmi. Nitriansky klub už pôjde do tohtoročnej edície ako piatoligista.



Doterajší rekord v počte zúčastnených klubov v Slovnaft Cupe držal ročník 2023/2024 s 281 účastníkmi. Informoval o tom portál futbalsfz.sk.