Strelca konkurencia posúva, dvojgólového Ožbolta prekvapili chorály

Bratislava 17. júna (TASR) - Futbalisti favorizovaného Slovana Bratislava sú jednou nohou vo finále 51. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2019/2020. Góly útočníkov Alena Ožbolta, Žana Medveda a Davida Strelca im v utorok na Tehelnom poli zabezpečili pohodlné víťazstvo 4:1 nad ViOn-om Zlaté Moravce-Vráble v prvom semifinále a odveta pri Žitave by mala byť formalitou. Napriek tomu tréner "belasých" Ján Kozák ml. bude od svojich hráčov aj v Zlatých Moravciach (utorok 23. júna, 18.00 h) žiadať víťazstvo.



Slovan nad ViOn-om dominoval a prevahu dokázal vyjadriť aj strelecky. O dva presné zásahy, svoje premiérové súťažné v drese Slovana, sa postaral slovinský útočník Alen Ožbolt. "Dominovali sme a počas celých deväťdesiatich minút sme dokázali udržať vysoké tempo hry. Bolo vidno, že v závere sme súpera vyslovene unavili. Vytvorili sme si veľa šancí a celkovo si myslím, že to bol pekný futbal. Mohli sme vyhrať aj výraznejšie, no 4:1 je dobrý výsledok pred odvetou. Nesmieme však nič podceniť, aj v odvete pôjdeme za víťazstvom," povedal po zápase 23-ročný Slovinec.



Pre pretrvávajúce obmedzenia v čase koronakrízy nemohli byť na tribúnach fanúšikovia. Ich chorály nahradili aspoň nahrávky fandenia z reproduktorov, aby na štadióne nebolo úplné ticho. "Tehelné pole je krásny štadión, hrá sa mi tam veľmi dobre. Škoda, že s nami nemohli byť aj fanúšikovia. Najprv som bol prekvapený, odkiaľ vychádzajú tie chorály, no Kenan Bajrič mi potom povedal, že z reproduktorov. Je to zaujímavé, určite lepšie, než keby bolo úplné ticho. Všetci v kabíne veríme, že naši fanúšikovia sa budú môcť vrátiť na tribúny. Veľmi nám chýbajú," dodal Ožbolt.



Predchádzajúci gól v súťažnom zápase dosiahol 19-ročný David Strelec naposledy vo februári za "béčko" Slovana, keď sa vrátil po dlhšom zranení. V A-tíme sa opäť dočkal po deviatich mesiacoch. Pri svojom presnom zásahu akciu založil, pekne vysunul do nájazdu Medveda, ktorému brankár ViOn čistú šancu ešte zmaril, ale na Strelcovu dorážku už nemal šancu zareagovať. "Tréner ma tam poslal s pokynom, aby som dal gól. Tak som ho dal," usmieval sa slovenský reprezentant do 21 rokov. "Je dobré, že góly dali útočníci, konkurencia je vítaná a posúva nás to dopredu. Výsledok je výborný, ale ešte sme len v polčase. V Zlatých Moravciach tiež budeme chcieť vyhrať a potvrdiť tento dnešný výkon a výsledok," povedal Strelec.



V druhom semifinále sa v stredu 17. júna, resp. o týždeň 24. júna stretnú DAC Dunajská Streda s MFK Ružomberok. Finále sa bude hrať 8. júla na Tehelnom poli.