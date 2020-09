Žilina a Trenčín postúpili do 4. kola Slovnaft Cupu

2. kolo



PFK Piešťany - DAC Dunajská Streda 0:7 (0:3)



Góly: 13. Nebyla, 20. Fábry, 37. Andzouana, 59. Nicolaescu, 62. Njie, 75. Veselovský, 83. Mendez



3. kolo



TJ Tatran Oravské Veselé - MŠK Žilina 1:1 (1:1), 3:4 po penaltách



Góly: 6. Gočal - 2. Bari



TJ Družstevník Radimov - AS Trenčín 1:2 (0:0)



Góly: 66. Šebesta – 65. Kadák, 78. Kadák, ČK: 89. Šefčovič (Radimov) po druhej ŽK

Bratislava 30. septembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina a AS Trenčín postúpili do 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2020/2021. Trenčín vyhral na ihirsku TJ Družstevník Radimov 2:1, Žilinčania zdolali TJ Tatran Oravské Veselé až po penaltách. Hráči DAC Dunajská Streda postúpili do 3. kola po vysokej výhre v Piešťanoch 7:0.