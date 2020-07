Španieli odohrajú odložený prípravný zápas s Holandskom v novembri

Madrid 8. júla (TASR) - Španielska futbalová reprezentácia odohrá odložený prípravný zápas s Holandskom 11. novembra v Amsterdame. Termín stretnutia potvrdili v stredu národné federácie oboch krajín.



Duel sa mal pôvodne uskutočniť 29. marca, no museli ho zrušiť pred pandémiu koronavírusu. Španielski reprezentanti sa po vynútenej prestávke vrátia do akcie 3. septembra, keď v Lige národov narazia na Nemecko. Pre trénera Luisa Enriqueho to bude prvý zápas po návrate na lavičku "Furie Roja". Informáciu priniesla agentúra AFP.