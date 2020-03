Španielska federácia nechce zápasy La Ligy v USA, súd ju podporil

Madrid 6. marca (TASR) – Španielsky súd podporil rozhodnutie tamojšej futbalovej federácie zabrániť plánom vedenia La Ligy odohrať zápasy tejto súťaže v USA. La Liga plánovala preložiť duel FC Barcelona - Girona do Miami.



Španielska futbalová federácia odmietla tento krok s odôvodnením, že by viedol k porušeniu zmluvných podmienok s televíznymi spoločnosťami a poškodil fanúšikov oboch katalánskych klubov aj 18 zvyšných účastníkov súťaže.



Vedenie La Ligy naopak oznámilo, že sa odvolá na vyšší súd. "Odohratie zápasov v zahraničí, tak ako to robí NBA, či NFL, je pozitívne pre rast súťaže," zverejnilo v oficiálnom vyhlásení. Správu priniesla agentúra AP.